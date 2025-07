Mariusz Pudzianowski nie zabierał jednak głosu w tej sprawie, chociaż w mediach społecznościowych był nadal bardzo aktywny - chwalił się przede wszystkim tym, jak wygląda jego codzienna rutyna oraz co dzieje się w jego sadzie. Teraz jednak postanowił przerwać milczenie .

Trzy miesiące od porażki z Hallem i Pudzianowski przerwał milczenie. To jeszcze nie koniec

Dość niespodziewanie, bo stojąc pomiędzy czereśniami w swoim sadzie, nagle zaczął odpowiadać na Instagram Stories na pojawiające się nieustannie pytania, co dalej z jego karierą? Jak się okazuje, "Pudzian" jeszcze ma w sobie dużo siły, aby kontynuować przygodę ze sportem .

- Sporo ostatnio pojawiło się pytań i komentarzy "Mariusz, co dalej ze sportem i co dalej z karierą Twoją w MMA?". Widzę, że niektórzy "znawcy" lepiej znają odpowiedź ode mnie... Spokojnie - pracy mi nie brakuje. A s portem, tak jak bawiłem się, tak bawię się dalej . Kończę pracę o 19:30 - kończymy, przerwa i trening trzeba zrobić 1,5-2 godzinki - zaczął dość kąśliwie, odpowiadając na komentarze tych, którzy wieszczą jego koniec w MMA.

Chętnych na ewentualną walkę z Mariuszem Pudzianowskim oczywiście nie brakuje, a w ostatnim czasie swoją gotowość do pojedynku zgłosił Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który zaproponował pojedynek w boksie, w małych rękawicach .

"Dominator" już długo czeka na swoją kolejną wygraną w karierze. Po raz ostatni jego ręka powędrowała do góry w maju 2022 roku, kiedy to pokonał Michała Materlę. Od tamtej pory wchodził do klatki trzykrotnie i trzy razy opuszczał ją jako pokonany - z Mamedem Chalidowem, Arturem Szpilką oraz Eddim Hallem.