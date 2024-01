Przyszłość Głowackiego wyjaśniona. Kluczowe słowa rozwiały wątpliwości

Krzysztof Głowacki został poddany testowi antydopingowemu w styczniu zeszłego roku, po walce z Richardem Riakporhe. Jak się okazuje, w organizmie Polaka wykryto niedozwoloną substancję boldenon. To steryd anaboliczno-androgenny. Co ciekawe, podawany często przez weterynarzy zwierzętom. Brytyjska Agencja Antydopingowa (UKAD) zawiesiła go 6 kwietnia. Kara dotyczy jednak tylko formuły bokserskiej. Szokujące doniesienia na temat dwukrotnego mistrza świata WBO zostały potwierdzone.