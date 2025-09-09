Przykry moment dla Artura Szpilki. Musiał zrezygnować z występów, ważny powód
Artur Szpilka ma przed sobą bardzo trudny czas - trwają przygotowania do jego nadchodzącej w grudniu walki, co oznacza sporo wyrzeczeń. O jednym z nich gwiazdor poinformował w swoich mediach społecznościowych. Zamieścił nagranie, które pokazało, co musiał poświęcić dla myślenia o zwycięstwie. Niektóre występy będą musiały zniknąć z jego kalendarza.
Szpilka w ostatnim czasie znalazł sobie nowe sportowe hobby - tenisa. Rozegrał nawet kilka meczów z gwiazdami, m.in. z Jerzym Janowiczem, z którym przegrał sromotnie dwa razy do zera w meczu zorganizowanym na prywatnym korcie byłego tenisisty. Póki co te marzenia będzie musiał odłożyć na bok.
Artur Szpilka wystąpi w grudniu na gali KSW
Już niebawem, bo 20 grudnia, Artur Szpilka pojawi się na gali XTB KSW 113 w Łodzi, gdzie został ogłoszony jako gwiazda wieczoru. Póki co wciąż nie wiadomo, kto będzie jego przeciwnikiem, ale organizatorzy są pewni, że oba nazwiska przyciągną tłumy zainteresowanych.
Warto przypomnieć, że Szpilka w KSW rozegrał cztery walki, z czego przegrał jak dotąd tylko jedną. Teraz ma nadzieję na kolejny sukces, a żeby tak się stało, od września musi mocno trenować i uważać na kontuzje.
Artur Szpilka musiał zrezygnować z występów na korcie
To oznacza, że Szpilka musiał "odwiesić rakietę tenisową na kołek", co symbolicznie uczynił na zamieszczonym przez siebie nagraniu w mediach społecznościowych. Teraz całą uwagę skupia na treningach przed grudniową walką.
"Przerwa... Tak jak mówiłem, rakieta na kołek do walki. PS Widzimy się 20 grudnia w Łodzi" - napisał zasmucony Szpilka. Widać, że tenis stał się dla niego prawdziwą pasją, ale czasem trzeba z pasji zrezygnować, by móc wrócić do niej spełnionym z zawodowymi osiągnięciami.