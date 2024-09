Michał Materla i Artur Szpilka to bez wątpienia jedni z najpopularniejszych zawodników KSW. W ostatnim czasie pierwszy z panów z oktagonie nie radził sobie najlepiej. I to do tego stopnia, że w kibice zaczęli mocno zastanawiać się nad jego sportową przyszłością. Teraz 40-latek zamieścił w sieci wymowny wpis, który sporo daje do myślenia. Na reakcję Szpilki nie trzeba było czekać.