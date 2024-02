Przerażający nokaut i wielka niespodzianka. Nowy mistrz okazał się bezlitosny

Podczas gali UFC 298 w Anaheim doszło do wielkiej niespodzianki i zmiany na tronie kategorii piórkowej. Pretendent do pasa Ilia Topuria potężnym ciosem sierpowym pod siatką znokautował panującego od lat Aleksandra Volkanovskiego. Uderzenie było na tyle mocne, że Australijczyk dosłownie "spłynął" nieprzytomny. Co ciekawe, w narożniku byłego mistrza znalazł się założyciel Facebooka Mark Zuckerberg.