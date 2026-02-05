Partner merytoryczny: Eleven Sports

Propozycja nie do odrzucenia dla Sylwestra Wardęgi. PRIME MMA wchodzi do gry

Patryk Górski

Patryk Górski

Nie do wiary, co włodarz Prime MMA zaproponował Sylwestrowi Wardędze. Znany twórca internetowy w ostatnim czasie usłyszał prawomocny wyrok skazujący go za zniesławienie Marcina Dubiela przez co jest zmuszony do zapłaty 350 tys. zł. Arkadiusz Tańcula postanowił zareagować na karę dla influencera i złożył mu propozycję nie do odrzucenia.

Zbliżenie na mężczyznę z brodą siedzącego przy stole obok dwóch shakerów i puszki napoju, w tle widoczne banery wydarzenia PRIME MMA, po prawej kilka osób uczestniczących w konferencji, ozdobiona sala z balonami i dużymi napisami liczbowymi 2026.
Sylwester Wardęga, Prime MMAJAKUB GRUCA / FOKUSMEDIA/NEWSPIX.PL/YouTube/PrimeShowMMANewspix.pl

Sylwester Wardęga w przeszłości prowadził konferencje i programy FAME MMA oraz stoczył dla organizacji trzy walki, wszystkie zakończone porażką. Influencer jest również znany z nagłaśniania głośnych afer na swoim kanale YouTube.

W ostatnim czasie toczyła się nawet jego sprawa sądowa z Marcinem Dubielem. Wardęga został pozwany przez influencera za zniesławienie go w trakcie Pandoragate - afery z udziałem polskich youtuberów, którzy mieli stosować niewłaściwe praktyki względem swoich widzów. W środę, 4 lutego, zapadł prawomocny wyrok po rozpatrzeniu apelacji Sylwestra Wardęgi.

Widzew wydał miliony, na start kompromitacja. Trener już tłumaczy. Oto problem

- Ponad dwa lata mierzyłem się z publicznym oskarżeniem o jedne z najcięższych rzeczy, o jakie można zostać oskarżonym. [...] Wyrok ten został poddany kontroli i dziś potwierdził to Sąd Okręgowy. Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany. Jest przestępcą - napisał Marcin Dubiel.

Sylwester Wardęga otrzymuje zaskakującą ofertę od PRIME MMA. Sprawa sądowa w tle

Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał wcześniejsze orzeczenie z Mławy i wskazał Sylwestra Wardęgę jako osobę winną pomówienia Marcina Dubiela. Twórca internetowy został zobowiązany do zapłaty ponad 350 tys. zł. Z tej kwoty 250 tys. będzie stanowiło grzywnę, 70 tys. zł trafi na rzecz fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, a 3 tys. zł będzie stanowić zadośćuczynienie dla Dubiela. Dość niespodziewanie sprawę skomentował włodarz Prime MMA, Arkadiusz Tańcula.

- Słuchaj Sylwester, jestem aktualnie na wakacjach, ale dotarły do mnie informacje z Polski. Mam dla Ciebie razem z Prime MMA ciekawą propozycję. Zawalcz na naszej najbliższej gali z Markiem Jówko, a my pokryjemy całą grzywnę, którą przyznał Ci sąd. Za wygraną zapłacimy Ci coś ekstra - zaproponował ofertę dla Sylwestra Wardęgi za pośrednictwem Instagrama Arakdiusz Tańcula.

Zobacz również:

FAME MMA
MMA

Wygrał milion złotych, a teraz takie nowiny. FAME MMA potwierdza, absolutny hit

Patryk Górski
Patryk Górski

Przed ostatnią galą Prime MMA 15: Freakmess Sylwester Wardęga był jedną z osób przymierzanych do występu na wydarzeniu. Mimo odbytych rozmów z organizacją, strony finalnie nie doszły do porozumienia, a influencer nawiązał współpracę z KSW. Nie pełni w nim jednak roli zawodnika.

Na ten moment Sylwester Wardęga nie skomentował propozycji od Prime MMA. Niewykluczone jednak, że w przypadku braku zapisu o zakazie konkurencji w kontrakcie z KSW, influencer przemyśli podjęcie wyzwania i stoczenie walki z Markiem Jówko.

Dwóch mężczyzn stoi bardzo blisko siebie twarzą w twarz, wzajemnie patrząc sobie w oczy, sugerując napiętą atmosferę przed pojedynkiem. W tle widoczny jest duży plakat promocyjny, a z boku stoi ochroniarz, obserwując sytuację.
PRIME MMA 15: "Taazy" vs "Arab"PRIME MMAINTERIA.PL
Dwóch umięśnionych mężczyzn pozuje w bieliźnie sportowej na tle reklamowym podczas ceremonii ważenia przed walką, jeden z nich pokazuje zgięte ramiona, drugi stoi wyprostowany z tatuażem na ręce.
"Arab" vs "Taazy" na PRIME MMA 15PRIME MMAmateriały prasowe
Mężczyzna w sportowej koszulce stoi z rozłożonymi ramionami i szeroko otwartymi ustami, wyrażając silną emocję, w tle widoczna grupa ludzi oraz kolorowe koło losujące i stół z przykrytymi daniami
Prime MMA 13: DaltonPRIME MMAmateriały prasowe
Ile bramek na Euro 2024 strzeli Robert Lewandowski?Adam LewickiINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja