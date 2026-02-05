Propozycja nie do odrzucenia dla Sylwestra Wardęgi. PRIME MMA wchodzi do gry

Sylwester Wardęga w przeszłości prowadził konferencje i programy FAME MMA oraz stoczył dla organizacji trzy walki, wszystkie zakończone porażką. Influencer jest również znany z nagłaśniania głośnych afer na swoim kanale YouTube.

W ostatnim czasie toczyła się nawet jego sprawa sądowa z Marcinem Dubielem. Wardęga został pozwany przez influencera za zniesławienie go w trakcie Pandoragate - afery z udziałem polskich youtuberów, którzy mieli stosować niewłaściwe praktyki względem swoich widzów. W środę, 4 lutego, zapadł prawomocny wyrok po rozpatrzeniu apelacji Sylwestra Wardęgi.

- Ponad dwa lata mierzyłem się z publicznym oskarżeniem o jedne z najcięższych rzeczy, o jakie można zostać oskarżonym. [...] Wyrok ten został poddany kontroli i dziś potwierdził to Sąd Okręgowy. Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany. Jest przestępcą - napisał Marcin Dubiel.

Sylwester Wardęga otrzymuje zaskakującą ofertę od PRIME MMA. Sprawa sądowa w tle

Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał wcześniejsze orzeczenie z Mławy i wskazał Sylwestra Wardęgę jako osobę winną pomówienia Marcina Dubiela. Twórca internetowy został zobowiązany do zapłaty ponad 350 tys. zł. Z tej kwoty 250 tys. będzie stanowiło grzywnę, 70 tys. zł trafi na rzecz fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, a 3 tys. zł będzie stanowić zadośćuczynienie dla Dubiela. Dość niespodziewanie sprawę skomentował włodarz Prime MMA, Arkadiusz Tańcula.

- Słuchaj Sylwester, jestem aktualnie na wakacjach, ale dotarły do mnie informacje z Polski. Mam dla Ciebie razem z Prime MMA ciekawą propozycję. Zawalcz na naszej najbliższej gali z Markiem Jówko, a my pokryjemy całą grzywnę, którą przyznał Ci sąd. Za wygraną zapłacimy Ci coś ekstra - zaproponował ofertę dla Sylwestra Wardęgi za pośrednictwem Instagrama Arakdiusz Tańcula.

Przed ostatnią galą Prime MMA 15: Freakmess Sylwester Wardęga był jedną z osób przymierzanych do występu na wydarzeniu. Mimo odbytych rozmów z organizacją, strony finalnie nie doszły do porozumienia, a influencer nawiązał współpracę z KSW. Nie pełni w nim jednak roli zawodnika.

Na ten moment Sylwester Wardęga nie skomentował propozycji od Prime MMA. Niewykluczone jednak, że w przypadku braku zapisu o zakazie konkurencji w kontrakcie z KSW, influencer przemyśli podjęcie wyzwania i stoczenie walki z Markiem Jówko.

