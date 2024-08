Problemy polskiego asa przed hitową walką. Duże zamieszanie, gala coraz bliżej

Śmieszne, nieśmieszne, ale sytuacja wygląda tak, że bagaże nam nie doleciały. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje i kiedy będą.. Nie mamy w czym chodzić, nie mamy w czym trenować, więc dzisiaj z Borysem wybraliśmy się do sklepu. Koszulki, spodenki, majtki, bluzy są, tak że…

- Co by się nie działo, jestem gotowy. Będę gotowy i w sobotę tak czy siak łeb mu spadnie - powiedział nakręcony bojowo mimo wszystko polski wojownik.

UFC 305: Mateusz Gamrot z problemami doleciał do Perth

- Pamiętajcie więc, że jaka sytuacja by was nie spotkała, trzeba to zaakceptować. Trzeba zrobić wszystko możliwe, co można w danej sytuacji i dalej nieustannie napierać jak rekin do przodu. Ale "Blue" majtki mi się podobają. Zabieram je do Polski - zakończył były weteran MMA.