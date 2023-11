Problemy byłego gwiazdora UFC. Irlandzka policja wszczęła dochodzenie

Conor McGregor, choć nie dostarcza już swoim fanom emocji, występując na arenach międzynarodowych, nadal cieszy się sporym zainteresowaniem, zarówno ze strony kibiców, jak i dziennikarzy. I to nie tylko ze względu na kwestie czysto sportowe, ale również... dość oryginalny styl życia . W ostatnich latach 35-latek wielokrotnie pakował się w tarapaty, zaliczył też sporo wpadek i podjął kilka decyzji, za które przyszło mu później słono zapłacić.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o nieudanej inwestycji byłego gwiazdora UFC . Dziennikarze "Daily Mail" poinformowali bowiem, że pub "The Black Forge" zakupiony przez McGregora w 2020 roku za ponad 1,5 mln funtów przynosi ogromne straty finansowe. To jednak niejedyny problem, z którym mierzy się obecnie słynny "The Notorious".