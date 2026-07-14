Problem polskiego mistrza. I to 3 tygodnie przed walką. To może być koniec

Powodem wspomnianej decyzji o anulowaniu starcia Polaka z Uzbekiem jest kontuzja zawodnika, który... nie miał nawet żadnego związku z sierpniową galą UFC Fight Night w Belgradzie. Khalil Rountree Jr. miał zawalczyć tydzień wcześniej (25 lipca) w walce wieczoru w Abu Zabi z Magomedem Ankalaevem, ale nieujawniony uraz zmusił go do wycofania się z rywalizacji.

UFC nie zwlekało i natychmiast zajęło się znalezieniem zastępstwa za kontuzjowanego Rountree Jr. Ostatecznie decyzja federacji padła właśnie na Guskova, który nie zawalczy przez to z Polakiem. Jak się jednak okazuje, Błachowicz także otrzymał propozycję walki z Ankalaevem.

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Błachowicz zabiera głos po nagłej decyzji UFC

- Szybka aktualizacja na temat mojej nadchodzącej walki. UFC najpierw zaproponowało mi pojedynek z Ankalaevem. Nie byłem pewien, czy dam radę zrobić wagę. Po kilku godzinach potwierdziłem walkę bez żadnych umownych limitów, ale dopięli umowę z Guskovem. Teraz czekam więc na nowego przeciwnika na galę UFC Fight Night w Serbii - napisał Błachowicz na platformie X.

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Były polski mistrz UFC w wadze półciężkiej jasno dał do zrozumienia, że to on mógł zmierzyć się z Dagestanczykiem. Błachowicz nie chciał się natomiast zgodzić na limit wagowy i dał federacji kontrofertę. Niestety na zastanowienie potrzebował zbyt wiele czasu, a w negocjacjach ubiegł go Guskov, który podpisał kontrakt na starcie z Ankalaevem.

Warto odnotować, że Błachowicz w dalszym ciągu chciałby wystąpić na gali w Belgradzie. Na ten moment brak wystarczających informacji, aby stwierdzić, z kim mógłby się zmierzyć, ani czy federacja - w przypadku fiaska z potencjalnymi rywalami - nie zdecyduje się zrezygnować także z jego osoby.

Po miesiącach oczekiwań wiele wskazuje także na to, że Polakowi nie będzie dane ponownie zmierzyć się z Guskovem, z którym remisował pod koniec 2025 r. Walka Błachowicza w Serbii, ze względu na wygasający kontakt, może być ostatnią, jaką ten stoczy w organizacji.

Jan Błachowicz Rex Features/via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

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