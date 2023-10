Podczas szóstej edycji Prime Show MMA zobaczymy aż 12 walk. Pierwsze dwa pojedynki karty wstępnej Kacper “Polish Machine" Miklasz vs Artur “Głuchy" Głuchowski oraz Erwin Burzyński vs Mateusz “Mister Matii" Górski będą dostępne za darmo na oficjalnym profilu YouTube organizacji.

Następnie widzowie będą musieli przenieść się do płatnej transmisji PPV, którą będzie można zakupić za pośrednictwem serwisu primemma.tv. Cena dostępu do wariantu podstawowego to 34,99 zł, wariant rozszerzony z kolei to koszt 39,99 zł. Pakiety różnią się przede wszystkim jakością transmisji oraz czasem dostępu do zapisu wydarzenia. W pierwszej opcji przekaz będzie odbierany w jakości 720p, w drugiej z kolei w jakości Full HD 1080p.