Prime MMA Show 3. "Tarzan" skopany, dziennikarz wygrał w debiucie

Konferencje i nieoficjalne spotkania "Kajmano" i "Tarzana" zazwyczaj kończyły się awanturami. To zwiastowało wojnę od samego początku w oktagonie, ale obraz walki był zupełnie inny.

Prime MMA Show 3: Street Fighter. Wygrane Kabary i Ciosa

Leśniak cały czas walczył cofając się, poza tym pokazywał rywalowi, by ten atakował kopnięciami. Kabara skorzystał z tej rady i sukcesywnie obijał udo i nogę przeciwnika.

To w końcu, w trzeciej rundzie, doprowadziło do poddania się Leśniaka znanego z kilku produkcji telewizyjnych. W drugim pojedynku mierzyli się dziennikarz Michał Cichy i influencer Adrian Cios.

W drugiej rundzie działo się wiele, a rywalizacja mocno się wyrównała, a także częściowo przeniosła do parteru. Szansę by odwrócić losy starcia Cichy miał w trzeciej rundzie, ale wydawało się, że był zbyt pasywny. Jednak nie w oczach sędziów, którzy przyznali mu zwycięstwo.

Prime Show MMA 3 wciąż trwa! Galę można oglądać wyłącznie online live stream. Prime Show MMA 3 można obejrzeć po wykupieniu dostępu PPV za pośrednictwem Polsat Box Go. Cena dostępu do gali Prime Show MMA 3 to 40 zł.