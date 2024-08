Prime MMA 9: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

W ostatniej chwili z rozpiski gali PRIME MMA 9 wypadła walka Jacek Murański vs Paweł Jóźwiak. Mimo wszystko fani freak fightów zobaczą aż 12 innych pojedynków, każdy z nich przyniesie inne emocje. Zaczynając od karty wstępnej, którą będzie można za darmo oglądać na YouTube, kończąc na walce wieczoru Natan Marcoń vs Daniel "Magical" Zwierzyński .

Wydarzenie rozpoczęło się od dwóch walk w karcie wstępnej. Później trzeba przenieść się do PPV, gdzie kartę główną otworzyła była mistrzyni świata w boksie Ewa Brodnicka , a jej rywalką była Karolina Gackowska . Tutaj... skończyło się niespodzianką. Na tej samej gali odbył się turniej, w którym udział wzięło czterech śmiałków. Do finału awansowali "Karpi" i "Mister". Ich bój zostanie rozegrany na jubileuszowej 10. gali , bowiem pierwszy z wymienionych złamał rękę.

Następnie przyjdzie nam oglądać półfinały turnieju "gladiatorów". Zaraz później przyjdzie kolej na pojedynki : Katarzyna "Laluna" Alexander vs Wiola Kotelecka i Jakub "Paramaxil" Frączek vs Mateusz "Mavs" Szczypior.

W późniejszej fazie eventu wystąpiły z kolei Małgorzata "Gocha" Zwierzyńska vs Aneta "Mama Mopsa" Bronowicz, Kamil "Taazy" Mataczyński vs Robert Pasut, a także Maciej "Kaczor BRS" Kaczmar vs Marcin "Rafonix" Krasucki. Na samym końcu przyszedł czas na główne danie w postaci walki bokserskiej w małych rękawicach Natan Marcoń vs Daniel "Magical" Zwierzyński.