Prime MMA 9: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

W ostatniej chwili z rozpiski gali PRIME MMA 9 wypadła walka Jacek Murański vs Paweł Jóźwiak. Mimo wszystko fani freak fightów zobaczą aż 12 innych pojedynków, każdy z nich przyniesie inne emocje. Zaczynając od karty wstępnej, którą będzie można za darmo oglądać na YouTube, kończąc na walce wieczoru Natan Marcoń vs Daniel "Magical" Zwierzyński.

Wydarzenie rozpocznie się od dwóch walk Erwin Burzyński vs Jakub "Jay" Wiśniewski oraz Dawid "Ambro" Ambroziak vs Dariusz Rutkiewicz. Później trzeba przenieść się do PPV, gdzie kartę główną otworzy była mistrzyni świata w boksie Ewa Brodnicka, a jej rywalką będzie Karolina Gackowska.

Następnie przyjdzie nam oglądać półfinały turnieju "gladiatorów". Zaraz później przyjdzie kolej na pojedynki: Katarzyna "Laluna" Lirsz vs Wiola Kotelecka i Jakub "Paramaxil" Frączek vs Mateusz "Mavs" Szczypior.

W późniejszej fazie eventu wystąpią z kolei Małgorzata "Gocha" Zwierzyńska vs Aneta "Mama Mopsa" Bronowicz, Kamil "Taazy" Mataczyński vs Robert Pasut, a także Maciej "Kaczor BRS" Kaczmar vs Marcin "Rafonix" Krasucki. W końcu przyjdzie czas na główne danie w postaci walki bokserskiej w małych rękawicach Natan Marcoń vs Daniel "Magical" Zwierzyński.