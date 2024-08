Po kilku przetasowaniach organizacja Prime MMA w końcu dopięła pełną kartę walk, która zostanie zaprezentowana w sobotę, 3 lipca we Wrocławiu . Pierwotnie wydarzenie miało odbyć się tydzień wcześniej, ale szefostwo federacji zadecydowało o tygodniowym przeniesieniu eventu.

W Hali Orbita do klatki wejdzie aż 24 influencerów, z czego dwóch stoczy jednego wieczoru dwie walki. Będzie to finał turnieju, w którym udział biorą: Mateusz "Mister" Górski, Ronaldo "Czarny Polak" Miranda, Damian "The Karpi" Kasprzak oraz Patryk "Irion" Pieńczykowski.