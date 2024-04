Czas na emocje związane z galą Prime MMA 8. Co tym razem zaskoczy kibiców? Z pewnością możemy spodziewać się kolejnych kuriozalnych sytuacji i różnych absurdów. Karta walk jest bardzo różnorodna, więc każdy fan freak fightów powinien znaleźć coś dla siebie. Formuły starć również są bardzo zróżnicowane, od klasycznego boksu przez walki w małych rękawicach aż do walk mieszanych.

Starciem wieczoru jest pojedynek dwóch wrogów. Mowa tu o Kasjuszu "Don Kasjo" Życińskim oraz Arkadiuszu Tańculi. Panowie od dawna mają ze sobą na pieńku, teraz przyjdzie im wyrównać porachunki w klatce. Ale zanim to, do oktagonu wejdą dwaj ulubieńcy publiczności - Michał "Bagieta" Gorzelańczyk i Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk. Tutaj szykuje się K-1 w rękawicach do MMA, więc wszystko może się wydarzyć.