Wszystko wskazuje na to, że 8. gala Prime Show MMA dojdzie do skutku. Organizatorzy mieli niemałe problemy z miejscem wydarzenia, bowiem pierwotnie event miał odbyć się w Grodzisku Wielkopolskim, ale władze hali postawiły ultimatum. Chodziło o występ "Kamerzysty", który dostał zakaz występu we wspomnianym mieście. Szefostwo Prime miało wybór - zorganizować galę w Grodzisku Wlk. bez Łukasza Wawrzyniaka lub zmienić miejsce. Padło na drugą opcję.

Reklama