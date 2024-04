Kasjusz "Don Kasjo" Życiński powrócił w szeregi swojej organizacji freak fightowej, by w walce wieczoru zmierzyć się z Arkadiuszem Tańculą . Pomiędzy panami zawrzało jeszcze przed galą FAME 20, kiedy to nie brakowało mocnych szpilek i wyzwisk w obie strony. Co-main eventem 8. gali spod szyldu Prime MMA będzie starcie dwóch lubianych w sieci freaków. Michał "Bagieta" Gorzelańczyk skrzyżuje rękawice z Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem.

Prime MMA 8: Kiedy gala? Gdzie oglądać PPV? Jaka cena?

Gala Prime Show MMA 8 odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia w Warszawie. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna tylko w systemie PPV (pay-per-view), który można zakupić bezpośrednio na stronie primemma.tv. Cena zależy od wymagań konsumenta. Koszt PPV zaczyna się od kwoty 39,99 zł, w którym oglądający ma dostęp do transmisji w jakości 720p do 48 godzin po zakończeniu gali. Droższy wariant premium to wydatek 44,99 zł, w którym można śledzić zmagania w jakości 1080p z dostępem aż do 7 dni po zakończeniu eventu.