PRIME MMA 7: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał pojedynki

Gala rozpoczęła się od dwóch jakże szalonych walk 2 vs 2. Były to to półfinały niebywałych "Igrzysk Gladiatorów". Najpierw Adrian “Puszbarber" Salwa oraz Tomasz Olejnik szybko rozprawili się z Maciejem "Starym Wiewiórem" Wiewiórką i Huberem "Dredziastym" Węzką. Następnie Łukasz "Magical Jr" Malankowski i Dawid "Harnaś" Haraś z trudami, ale zastopowali Ronaldo "Czarnego Polaka" Mirandę i Jakuba Lasika. Zwycięzcy w związku z tym awansowali do finału.