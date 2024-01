PRIME MMA 7: Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał pojedynki

Gala rozpocznie się od dwóch jakże szalonych walk 2 vs 2. Będą to półfinały niebywałych "Igrzysk Gladiatorów", gdzie łącznie wszystkich ośmiu uczestników wygrało... dwie walki. Najbardziej absurdalny zapowiada się jednak finał całego turnieju, w którym nie będzie już sprzymierzeńców. Starcie czterech zawodników będzie bojem każdy na każdego. Zaraz po półfinałach "Igrzysk" do klatki wejdzie dwóch youtubowych dziennikarzy - Michał Cichy i Marek Jówko.