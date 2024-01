PRIME MMA 7: Karta walk. Zobacz, kto walczy na tej gali

Po półfinałach przyjdzie czas na zwykłe starcia 1 vs 1. Jako pierwsi wejdą do klatki Michał Cichy i Marek Jówko . Zaraz po nich swój konflikt rozwiążą Dawid “Ambro" Ambroziak oraz Grzegorz “Hellboy" Głuszcz. Warto dodać, że dojdzie też do absurdalnej sytuacji, gdzie ostatni pogromca Denisa Załęckiego "Wielki Bu" zawalczy z... dwoma ochroniarzami.

Niedokończone sprawy wyjaśnią między sobą Tomasz Chic i raper Andrzej "Żurom" Żuromski. Po raz kolejny w klatce zobaczymy też Jasia Kapelę , który będzie chciał się zrewanżować Michałowi "Bagiecie" Gorzelańczykowi za ostatnią porażkę. Jedyne starcie kobiet w karcie to zestawienie Natalii Wayne z uczestniczką programu "Love Never Lies" Bernadetą “Bouncing Betty" Urbańską.

W końcu przyjdzie czas na rozstrzygnięcie "Igrzysk Gladiatorów". Do finału awansują dwie zwycięskie pary, ale triumfator będzie tylko... jeden. Finał przewiduje walkę w cztery osoby, każdy na każdego. To nie będzie kres absurdów występujących na PRIME MMA 7, bowiem po chwili do klatki wejdzie znany w ostatnim czasie Natan Marcoń, który będzie chciał "wyjaśnić" zwycięzcę boju Kapela vs "Bagieta".