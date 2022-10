Prime MMA 3: Już świętował zwycięstwo, zapomniał na jakich zasadach walczy!

Dopiero interwencja sędziego sprowadziła go na ziemie, w przenośni i dosłownie. Arbiter pojedynku uświadomił "VanDala", że przeciwnik wstał i czeka na wznowienie walki. Ta jednak nie potrwała już długo, dwa kolejne powalenia i Olejnik zgodnie z przewidywaniami przegrał.

W innych walkach doszło między innymi do rywalizacji kobiet. W niej na całym dystansie lepsza okazała się Magdalena "Maluba" Lubacz (wygrała z Wiolettą "Violą" Kotelecką), a w zmaganiach niskorosłych zwyciężył Maciej "Big Jack" Jarema nad Janem "Little Johnny" Kempistym.

Prime Show MMA 3 wciąż trwa! Galę można oglądać wyłącznie online live stream. Prime Show MMA 3 można obejrzeć po wykupieniu dostępu PPV za pośrednictwem Polsat Box Go. Cena dostępu do gali Prime Show MMA 3 to 40 zł.