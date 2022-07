Prime MMA 2. Jaś Kapela pokazał rozbitą twarz. "Troszkę boli"

Konrad "Skolim" Skolimowski pokonał Jasia Kapelę na Prime Show MMA 2: Kosmos

"To nie tak to miało wyglądać. Trochę jestem na siebie zły. Obejrzałem swoją walkę i jestem zażenowany jak mało wykorzystałem to, co umiem" - dodał Kapela, do którego w kolejce po walkę ustawiło się przynajmniej kilku chętnych.