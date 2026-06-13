PRIME MMA 17: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Federacja Prime MMA po raz pierwszy w swojej kilkuletniej historii zawita do Częstochowy. Gwiazdą wydarzenia odbywającego się w tamtejszej Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4 miał być Marcin Najman - urodzony w tym śląskim mieście. Niestety, 47-latek doznał kontuzji, więc w jego starciu z Jackiem Murańskim zastąpi go Rashid "Brat Araba" Azzaiev, który zawalczy z kontrowersyjnym fighterem na zasadach Hooligan Style w co-main evencie gali.

Bohaterami walki wieczoru zostali natomiast Paweł Tyburski i Kamil "Taazy" Mataczyński, mierzący się w formule MMA z ograniczeniem na 10 sekund w parterze. W Częstochowie, mimo absencji Najmana, nie zabraknie także miejscowego reprezentanta w postaci Wawrzyńca Bartnika zestawionego z byłym zawodnikiem UFC i KSW Noramanem Parke.

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Na karcie głównej oprócz wspomnianych zawodników możemy znaleźć również takie gwiazdy freak fightów jak Natalia "Nati Magical" Kowalczyk, Karolina Porzucek, Patryk "Robalini" Śliwa, Dawid "Wampirek" Baran, Paweł "Prezes" Jóźwiak, Łukasz "Lukas" Bielon, Marcin Wrzosek, Krzysztof Ryta, Kacper "Polish Machine" Miklasz, Marcin Siwy, Patryk Akinyeye, Krystian Targosz, Milan Kaźmierczak, Arkadiusz "Starku" Star, Aurelian "Cygański Furioza" Szczerba, Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma, Daniel "Dags" Szwaba.

PRIME MMA 17: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Walka dodatkowa

Krzysztof Ryta vs Paweł "Prezes" Jóźwiak - boks w małych rękawicach

Wawrzyniec Bartnik vs Norman Parke - boks w małych rękawicach

Walka wieczoru

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Paweł "Tybori" Tyburski - MMA, 10 sekund w parterze

Karta główna

Jacek "Muran " Murański vs Rashid "Brat Araba" Azzaiev - Hooligan Style

Krzysztof Ryta vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek - boks w małych rękawicach

TBA vs TBA - K-1 w małych rękawicach

Natalia "Nati Magical" Kowalczyk vs Karolina Porzucek - boks w małych rękawicach

Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma i Daniel "Dags" Szwaba vs Aurelian "Cygański Furioza" Szczerba - boks w małych rękawicach

Patryk "Robalini" Sliwa vs Dawid "Wampirek" Baran - K-1 w małych rękawicach

Wiolka i Hefka vs Habibi Niki i Inezka - K-1 w małych rękawicach

Paweł "Prezes" Jóźwiak vs Łukasz "Lukas" Bielon - boks w małych rękawicach

Karta wstępna

Kacper "Polish Machine" Miklasz vs Marcin Siwy - boks w małych rękawicach

Milan Kaźmierczak i Arkadiusz "Starku" Star - boks w małych rękawicach

Krystian "Krizzly" Targosz vs Patryk "Black Panther" Akinyeye - K-1 w małych rękawicach

PRIME MMA: Kamil "Tazzy" Mataczyński PRIME MMA materiały prasowe

Norman Parke Krzysztof Kaniewski East News

Jacek Murański Karol Makurat Reporter





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