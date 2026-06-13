PRIME MMA 17: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Patryk Górski

Patryk Górski

PRIME MMA 17: Wyniki NA ŻYWO. Federacja nie zwalnia tempa i znów dostarcza fanom emocjonującą kartę walk. Podczas wydarzenia w Hali Sportowej Częstochowa zobaczymy starcie podwójnego mistrza FEN Wawrzyńca Bartnika z weteranem UFC Normanem Parke. Dla osób oczekujących na porcję bardziej freakowych wrażeń zorganizowany zostanie natomiast pojedynek Pawła Tyburskiego z Kamilem "Taazym" Mataczyńskim. W tym artykule można śledzić wyniki live z gali PRIME MMA 17. Początek wydarzenia w sobotę 13 czerwca o godzinie 20:00.

Jacek Murański, Kamil Mataczyński i Norman Parke w szortach MMA, na tle klatki i oświetlonej areny.
Jacek "Muran" Murański, Kamil "Tazzy" Mataczyński, Norman ParkeLukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL/Marcin Bulanda / PressFocus/Mateusz Porzucek / PressFocus / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Federacja Prime MMA po raz pierwszy w swojej kilkuletniej historii zawita do Częstochowy. Gwiazdą wydarzenia odbywającego się w tamtejszej Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4 miał być Marcin Najman - urodzony w tym śląskim mieście. Niestety, 47-latek doznał kontuzji, więc w jego starciu z Jackiem Murańskim zastąpi go Rashid "Brat Araba" Azzaiev, który zawalczy z kontrowersyjnym fighterem na zasadach Hooligan Style w co-main evencie gali.

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Bohaterami walki wieczoru zostali natomiast Paweł Tyburski i Kamil "Taazy" Mataczyński, mierzący się w formule MMA z ograniczeniem na 10 sekund w parterze. W Częstochowie, mimo absencji Najmana, nie zabraknie także miejscowego reprezentanta w postaci Wawrzyńca Bartnika zestawionego z byłym zawodnikiem UFC i KSW Noramanem Parke.

Na karcie głównej oprócz wspomnianych zawodników możemy znaleźć również takie gwiazdy freak fightów jak Natalia "Nati Magical" Kowalczyk, Karolina Porzucek, Patryk "Robalini" Śliwa, Dawid "Wampirek" Baran, Paweł "Prezes" Jóźwiak, Łukasz "Lukas" Bielon, Marcin Wrzosek, Krzysztof Ryta, Kacper "Polish Machine" Miklasz, Marcin Siwy, Patryk Akinyeye, Krystian Targosz, Milan Kaźmierczak, Arkadiusz "Starku" Star, Aurelian "Cygański Furioza" Szczerba, Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma, Daniel "Dags" Szwaba.

PRIME MMA 17: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Walka dodatkowa

  • Krzysztof Ryta vs Paweł "Prezes" Jóźwiak - boks w małych rękawicach
  • Wawrzyniec Bartnik vs Norman Parke - boks w małych rękawicach

Walka wieczoru

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Paweł "Tybori" Tyburski - MMA, 10 sekund w parterze

Karta główna

  • Jacek "Muran " Murański vs Rashid "Brat Araba" Azzaiev - Hooligan Style
  • Krzysztof Ryta vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek - boks w małych rękawicach
  • TBA vs TBA - K-1 w małych rękawicach
  • Natalia "Nati Magical" Kowalczyk vs Karolina Porzucek - boks w małych rękawicach
  • Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma i Daniel "Dags" Szwaba vs Aurelian "Cygański Furioza" Szczerba - boks w małych rękawicach
  • Patryk "Robalini" Sliwa vs Dawid "Wampirek" Baran - K-1 w małych rękawicach
  • Wiolka i Hefka vs Habibi Niki i Inezka - K-1 w małych rękawicach
  • Paweł "Prezes" Jóźwiak vs Łukasz "Lukas" Bielon - boks w małych rękawicach

Karta wstępna

  • Kacper "Polish Machine" Miklasz vs Marcin Siwy - boks w małych rękawicach
  • Milan Kaźmierczak i Arkadiusz "Starku" Star - boks w małych rękawicach
  • Krystian "Krizzly" Targosz vs Patryk "Black Panther" Akinyeye - K-1 w małych rękawicach
PRIME MMA: Kamil "Tazzy" Mataczyński
PRIME MMA: Kamil "Tazzy" MataczyńskiPRIME MMAmateriały prasowe
Młody mężczyzna o atletycznej sylwetce z dużym tatuażem na klatce piersiowej i brzuchu, owinięty biało-czerwoną flagą, stoi na tle plakatu z wyraźnymi sylwetkami innych sportowców oraz widocznymi logotypami sponsorów.
Norman ParkeKrzysztof KaniewskiEast News
Zawodnik sportów walki siedzący na krześle, w sportowym stroju z widocznymi otarciami i siniakami na łokciu oraz ramieniu, na tle czarnego materiału i elementów konstrukcji scenicznej.
Jacek MurańskiKarol MakuratReporter


Natan Marcoń Natan to dar od Boga. FAME MMA 19INTERIA.TVINTERIA.TV

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