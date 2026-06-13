PRIME MMA 17: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki
PRIME MMA 17: Wyniki NA ŻYWO. Federacja nie zwalnia tempa i znów dostarcza fanom emocjonującą kartę walk. Podczas wydarzenia w Hali Sportowej Częstochowa zobaczymy starcie podwójnego mistrza FEN Wawrzyńca Bartnika z weteranem UFC Normanem Parke. Dla osób oczekujących na porcję bardziej freakowych wrażeń zorganizowany zostanie natomiast pojedynek Pawła Tyburskiego z Kamilem "Taazym" Mataczyńskim. W tym artykule można śledzić wyniki live z gali PRIME MMA 17. Początek wydarzenia w sobotę 13 czerwca o godzinie 20:00.
Federacja Prime MMA po raz pierwszy w swojej kilkuletniej historii zawita do Częstochowy. Gwiazdą wydarzenia odbywającego się w tamtejszej Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4 miał być Marcin Najman - urodzony w tym śląskim mieście. Niestety, 47-latek doznał kontuzji, więc w jego starciu z Jackiem Murańskim zastąpi go Rashid "Brat Araba" Azzaiev, który zawalczy z kontrowersyjnym fighterem na zasadach Hooligan Style w co-main evencie gali.
Bohaterami walki wieczoru zostali natomiast Paweł Tyburski i Kamil "Taazy" Mataczyński, mierzący się w formule MMA z ograniczeniem na 10 sekund w parterze. W Częstochowie, mimo absencji Najmana, nie zabraknie także miejscowego reprezentanta w postaci Wawrzyńca Bartnika zestawionego z byłym zawodnikiem UFC i KSW Noramanem Parke.
Na karcie głównej oprócz wspomnianych zawodników możemy znaleźć również takie gwiazdy freak fightów jak Natalia "Nati Magical" Kowalczyk, Karolina Porzucek, Patryk "Robalini" Śliwa, Dawid "Wampirek" Baran, Paweł "Prezes" Jóźwiak, Łukasz "Lukas" Bielon, Marcin Wrzosek, Krzysztof Ryta, Kacper "Polish Machine" Miklasz, Marcin Siwy, Patryk Akinyeye, Krystian Targosz, Milan Kaźmierczak, Arkadiusz "Starku" Star, Aurelian "Cygański Furioza" Szczerba, Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma, Daniel "Dags" Szwaba.
PRIME MMA 17: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki
Walka dodatkowa
- Krzysztof Ryta vs Paweł "Prezes" Jóźwiak - boks w małych rękawicach
- Wawrzyniec Bartnik vs Norman Parke - boks w małych rękawicach
Walka wieczoru
Kamil "Taazy" Mataczyński vs Paweł "Tybori" Tyburski - MMA, 10 sekund w parterze
Karta główna
- Jacek "Muran " Murański vs Rashid "Brat Araba" Azzaiev - Hooligan Style
- Krzysztof Ryta vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek - boks w małych rękawicach
- TBA vs TBA - K-1 w małych rękawicach
- Natalia "Nati Magical" Kowalczyk vs Karolina Porzucek - boks w małych rękawicach
- Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma i Daniel "Dags" Szwaba vs Aurelian "Cygański Furioza" Szczerba - boks w małych rękawicach
- Patryk "Robalini" Sliwa vs Dawid "Wampirek" Baran - K-1 w małych rękawicach
- Wiolka i Hefka vs Habibi Niki i Inezka - K-1 w małych rękawicach
- Paweł "Prezes" Jóźwiak vs Łukasz "Lukas" Bielon - boks w małych rękawicach
Karta wstępna
- Kacper "Polish Machine" Miklasz vs Marcin Siwy - boks w małych rękawicach
- Milan Kaźmierczak i Arkadiusz "Starku" Star - boks w małych rękawicach
- Krystian "Krizzly" Targosz vs Patryk "Black Panther" Akinyeye - K-1 w małych rękawicach