PRIME MMA 17: Gdzie oglądać PPV? [KARTA WALK, TRANSMISJA]
Czas na galę Prime MMA 17. W walce wieczoru podczas eventu w Częstochowie pojedynek stoczą Kamil "Taazy" Mataczyński i Paweł "Tybori" Tyburski . Karta walk zapowiada się ciekawie, a transmisja z gali Prime MMA 17 będzie dostępna tylko w formule PPV. Gdzie oglądać Prime MMA 17? Ile kosztuje dostęp PPV? O której start gali? Wszystkie odpowiedzi na pytania zawarliśmy w poniższym artykule.
Gala Prime MMA 17 odbędzie się dzisiaj 13 czerwca na hali sportowej w Częstochowie, a jej start zaplanowano na godzinę 20:00. W walce wieczoru kibice zobaczą Kamila "Taazy" Mataczyńskiego i Pawła Tyburskiego. Ponadto swoje pojedynki stoczą m.in. Norman Parke, Jacek Murański czy Marcin Wrzosek. Łącznie na tę galę zaplanowano 12 interesujących walk.
PRIME MMA 17: Gdzie oglądać? [TRANSMISJA PPV]
Transmisja gali PRIME MMA 17 będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV (Pay-Per-View). W Polsce najłatwiejszym sposobem na obejrzenie wydarzenia jest wykupienie dostępu za pośrednictwem CANAL+ Online, gdzie transmisja na specjalnym kanale CANAL+ LIVE rozpocznie się od godziny 20:00. Opcje dostępu obejmują zakup subskrypcji z dostępem do gali (59 zł) lub subskrypcja platformy na miesiąc, co daje fanom możliwość oglądania wydarzenia w wysokiej jakości HD (49 zł). Osoby spoza Polski mogą wykupić PPV na platformie Playlive.
Karta walk gali Prime MMA 17. Kto walczy na gali?
Walka wieczoru
- Kamil "Taazy" Mataczyński vs Paweł Tyburski (MMA, 10 sekund parteru)
Karta główna
- Wawrzyniec Bartnik vs Norman Parke (Boks, małe rękawice)
- Jacek Murański vs Rashid Azzaiev (Hooligan Style)
- Natalia Magical vs Karolina Porzucek (Boks, małe rękawice)
- Paweł Jóźwiak vs Łukasz "Lukas" Bielon (Boks, małe rękawice)
- Krzysztof Ryta vs Marcin Wrzosek (Boks, małe rękawice)
- Dags & Ali vs Aurelian "Cygański Furioza" Szczerba (Boks, małe rękawice)
- Wiolka & Hefka vs Habibi Niki & Inezka (K-1, małe rękawice)
- Milan Kaźmierczak vs Arkadiusz "Starku" Star (Boks, małe rękawice)
- Patryk "Robalini" Śliwa vs Dawid "Wampirek" Baran (K-1, małe rękawice)
Karta wstępna
- Krystian "Krizzly" Targosz vs Patryk "Black Panther" Akinyeye (K-1, małe rękawice)
- Kacper "Polish Machine" Miklasz vs Marcin Siwy (Boks, małe rękawice)