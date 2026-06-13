PRIME MMA 17: Gdzie oglądać PPV? [KARTA WALK, TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Czas na galę Prime MMA 17. W walce wieczoru podczas eventu w Częstochowie pojedynek stoczą Kamil "Taazy" Mataczyński i Paweł "Tybori" Tyburski . Karta walk zapowiada się ciekawie, a transmisja z gali Prime MMA 17 będzie dostępna tylko w formule PPV. Gdzie oglądać Prime MMA 17? Ile kosztuje dostęp PPV? O której start gali? Wszystkie odpowiedzi na pytania zawarliśmy w poniższym artykule.

Paweł Tyburski w czerwonych spodenkach i z tatuażami, stoi w oktagonie podczas walki na Prime MMA.
Paweł Tyburski stoczy pojedynek podczas walki wieczoru na gali FAME MMA 17Lukasz SobalaNewspix.pl

Gala Prime MMA 17 odbędzie się dzisiaj 13 czerwca na hali sportowej w Częstochowie, a jej start zaplanowano na godzinę 20:00. W walce wieczoru kibice zobaczą Kamila "Taazy" Mataczyńskiego i Pawła Tyburskiego. Ponadto swoje pojedynki stoczą m.in. Norman Parke, Jacek Murański czy Marcin Wrzosek. Łącznie na tę galę zaplanowano 12 interesujących walk.

PRIME MMA 17: Gdzie oglądać? [TRANSMISJA PPV]

Transmisja gali PRIME MMA 17 będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV (Pay-Per-View). W Polsce najłatwiejszym sposobem na obejrzenie wydarzenia jest wykupienie dostępu za pośrednictwem CANAL+ Online, gdzie transmisja na specjalnym kanale CANAL+ LIVE rozpocznie się od godziny 20:00. Opcje dostępu obejmują zakup subskrypcji z dostępem do gali (59 zł) lub subskrypcja platformy na miesiąc, co daje fanom możliwość oglądania wydarzenia w wysokiej jakości HD (49 zł). Osoby spoza Polski mogą wykupić PPV na platformie Playlive.

Karta walk gali Prime MMA 17. Kto walczy na gali?

Walka wieczoru

  • Kamil "Taazy" Mataczyński vs Paweł Tyburski (MMA, 10 sekund parteru)

Karta główna

  • Wawrzyniec Bartnik vs Norman Parke (Boks, małe rękawice)
  • Jacek Murański vs Rashid Azzaiev (Hooligan Style)
  • Natalia Magical vs Karolina Porzucek (Boks, małe rękawice)
  • Paweł Jóźwiak vs Łukasz "Lukas" Bielon (Boks, małe rękawice)
  • Krzysztof Ryta vs Marcin Wrzosek (Boks, małe rękawice)
  • Dags & Ali vs Aurelian "Cygański Furioza" Szczerba (Boks, małe rękawice)
  • Wiolka & Hefka vs Habibi Niki & Inezka (K-1, małe rękawice)
  • Milan Kaźmierczak vs Arkadiusz "Starku" Star (Boks, małe rękawice)
  • Patryk "Robalini" Śliwa vs Dawid "Wampirek" Baran (K-1, małe rękawice)

Karta wstępna

  • Krystian "Krizzly" Targosz vs Patryk "Black Panther" Akinyeye (K-1, małe rękawice)
  • Kacper "Polish Machine" Miklasz vs Marcin Siwy (Boks, małe rękawice)

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Jacek MurańskiKarol MakuratReporter
Zawodnik MMA w sportowej odzieży stoi w oktagonie, prezentując gardę gotową do walki. W tle widoczne plakaty innych zawodników z pasami mistrzowskimi.
Marcin WrzosekAdam Jankowski/ReporterEast News


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