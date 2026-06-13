PRIME MMA 17: Gdzie oglądać PPV? [KARTA WALK, TRANSMISJA]

Gala Prime MMA 17 odbędzie się dzisiaj 13 czerwca na hali sportowej w Częstochowie, a jej start zaplanowano na godzinę 20:00. W walce wieczoru kibice zobaczą Kamila "Taazy" Mataczyńskiego i Pawła Tyburskiego. Ponadto swoje pojedynki stoczą m.in. Norman Parke, Jacek Murański czy Marcin Wrzosek. Łącznie na tę galę zaplanowano 12 interesujących walk.

Transmisja gali PRIME MMA 17 będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV (Pay-Per-View). W Polsce najłatwiejszym sposobem na obejrzenie wydarzenia jest wykupienie dostępu za pośrednictwem CANAL+ Online, gdzie transmisja na specjalnym kanale CANAL+ LIVE rozpocznie się od godziny 20:00. Opcje dostępu obejmują zakup subskrypcji z dostępem do gali (59 zł) lub subskrypcja platformy na miesiąc, co daje fanom możliwość oglądania wydarzenia w wysokiej jakości HD (49 zł). Osoby spoza Polski mogą wykupić PPV na platformie Playlive.