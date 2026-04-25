PRIME MMA 16: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

PRIME MMA 16: Wyniki NA ŻYWO. Organizacja znów stworzyła interesującą dla fanów freak-fightów kartę walk, podczas której zobaczymy starcia w różnych formułach. Zdecydowanie najbardziej nośnym pojedynkiem jest zestawienie Jacek "Muran" Murański i Paweł "Popek" Mikołajów. Oprócz tego do klatki wejdą m.in. Przemysław Czarnecki, Piotr Korczarowski, Marianna Schreiber czy Mariusz Wach. W tym artykule można śledzić wyniki live z gali PRIME MMA 16. Początek wydarzenia o godzinie 20:00.

Jacek Murański i Paweł "Popek" Mikołajuw zmierzą się na gali PRIME MMA 16 w Nysie
Jacek Murański, Paweł "Popek" Mikołajuw

Federacja PRIME MMA przygotowała mocno medialną kartę walk, pełną znanych nazwisk, kontrowersyjnych zestawień i nietypowych formuł. W walce wieczoru dojdzie do długo wyczekiwanego starcia pomiędzy Jackiem "Muranem" Murańskim a Pawłem "Popkiem" Mikołajuwem.

Pojedynek odbędzie się w formule dirty boxing, co oznacza brutalne wymiany w stójce i jeszcze większe emocje dla kibiców. Konflikt między zawodnikami trwa od dłuższego czasu, dlatego zestawienie od początku budzi ogromne zainteresowanie i jest jednym z najmocniejszych punktów całej gali.

Nokaut na Adamku, niespodzianka w walce Wacha. O tych starciach długo będzie głośno

Bardzo ciekawie zapowiada się także co-main event, w którym Przemysław Czarnecki zmierzy się z Piotrem Korczarowskim w boksie w małych rękawicach. To jedno z najbardziej medialnych zestawień gali, a dodatkowego smaczku dodaje fakt, że obu zawodników łączy przeszłość związana z Marianną Schreiber. Ta również pojawi się w klatce i skrzyżuje rękawice z Pauliną Porzucek.

Na karcie głównej nie zabraknie także takich nazwisk jak Mariusz "Dżaga" Ząbkowski, Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny, Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma, Damian "Waszka G" Kubiszewski czy Dawid "Skawian" Skawiańczyk. Dużo emocji budzi również nietypowe starcie, w którym Mariusz Wach zmierzy się z trio: Tańcula, "Farrley" i "Noras". Dodatkowo kibice zobaczą finał turnieju FREAK KOMBAT oraz kilka pojedynków debiutantów i zawodników dobrze znanych fanom freak-fightów.

Walka wieczoru

  • Jacek "Muran" Murański vs Paweł "Popek" Mikołajuw - dirty boxing

Karta główna

  • Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski - boks w małych rękawicac
  • Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek - boks w małych rękawicach
  • Mariusz "Dżaga" Ząbkowski vs Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny - boks w małych rękawicach
  • Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma vs Damian "Waszka G" Kubiszewski - boks w małych rękawicach
  • Finał turnieju FREAK KOMBAT- K-1
  • Dawid "Skawian" Skawiańczyk vs Krzysztof Ryta - MMA
  • Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk vs Polska Marek "Bad Boy Jr." Franek - boks w małych rękawicach
  • Wach vs Tańcula & Farrley & Noras- K-1
  • Mateusz "Matthew Bolciarz" Rojek vs Daniel "Dags" Szwaba - MMA
  • Tomasz Zadyma vs Arkadiusz "Freakboy" Kaźmierczak - boks w małych rękawicach
  • Pavel Obozny vs Gracjan Miś - boks w małych rękawicach

Karta wstępna:

  • Drugi półfinał turnieju
  • Pierwszy półfinał turnieju
Zawodnik sportów walki siedzący na krześle, w sportowym stroju z widocznymi otarciami i siniakami na łokciu oraz ramieniu, na tle czarnego materiału i elementów konstrukcji scenicznej.
Jacek MurańskiKarol MakuratReporter
Mężczyzna w ciemnych okularach, z widocznymi tatuażami na szyi i ramionach, ubrany w jasny podkoszulek oraz złoty łańcuch, siedzi na czerwonym fotelu i trzyma mikrofon.
PopekAndrzej KulpitaEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja