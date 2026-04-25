PRIME MMA 16: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Federacja PRIME MMA przygotowała mocno medialną kartę walk, pełną znanych nazwisk, kontrowersyjnych zestawień i nietypowych formuł. W walce wieczoru dojdzie do długo wyczekiwanego starcia pomiędzy Jackiem "Muranem" Murańskim a Pawłem "Popkiem" Mikołajuwem.

Pojedynek odbędzie się w formule dirty boxing, co oznacza brutalne wymiany w stójce i jeszcze większe emocje dla kibiców. Konflikt między zawodnikami trwa od dłuższego czasu, dlatego zestawienie od początku budzi ogromne zainteresowanie i jest jednym z najmocniejszych punktów całej gali.

Bardzo ciekawie zapowiada się także co-main event, w którym Przemysław Czarnecki zmierzy się z Piotrem Korczarowskim w boksie w małych rękawicach. To jedno z najbardziej medialnych zestawień gali, a dodatkowego smaczku dodaje fakt, że obu zawodników łączy przeszłość związana z Marianną Schreiber. Ta również pojawi się w klatce i skrzyżuje rękawice z Pauliną Porzucek.

Na karcie głównej nie zabraknie także takich nazwisk jak Mariusz "Dżaga" Ząbkowski, Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny, Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma, Damian "Waszka G" Kubiszewski czy Dawid "Skawian" Skawiańczyk. Dużo emocji budzi również nietypowe starcie, w którym Mariusz Wach zmierzy się z trio: Tańcula, "Farrley" i "Noras". Dodatkowo kibice zobaczą finał turnieju FREAK KOMBAT oraz kilka pojedynków debiutantów i zawodników dobrze znanych fanom freak-fightów.

PRIME MMA 16: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Walka wieczoru

Jacek "Muran" Murański vs Paweł "Popek" Mikołajuw - dirty boxing

Karta główna

Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski - boks w małych rękawicac

Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek - boks w małych rękawicach

Mariusz "Dżaga" Ząbkowski vs Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny - boks w małych rękawicach

Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma vs Damian "Waszka G" Kubiszewski - boks w małych rękawicach

Finał turnieju FREAK KOMBAT- K-1

Dawid "Skawian" Skawiańczyk vs Krzysztof Ryta - MMA

Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk vs Polska Marek "Bad Boy Jr." Franek - boks w małych rękawicach

Wach vs Tańcula & Farrley & Noras- K-1

Mateusz "Matthew Bolciarz" Rojek vs Daniel "Dags" Szwaba - MMA

Tomasz Zadyma vs Arkadiusz "Freakboy" Kaźmierczak - boks w małych rękawicach

Pavel Obozny vs Gracjan Miś - boks w małych rękawicach

Karta wstępna:

Drugi półfinał turnieju

Pierwszy półfinał turnieju

