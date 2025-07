Prime MMA 13: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Prime MMA 13: Wyniki walk NA ŻYWO. Tym razem widzowie muszą się przygotować na wiele niespodzianek. Do klatki wejdzie masa nieprzewidywalnych celebrytów, którzy będą chcieli zapisać się w historii freak fightów za wszelką cenę. W walce wieczoru zobaczymy starcie skonfliktowanych Kamil "Taazy" Mataczyński i Arkadiusz Tańcula. To jednak nie wszystko, co przygotowali organizatorzy. Początek wydarzenia o godzinie 20:00.