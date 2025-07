Już w sobotę 5 lipca 2025 roku we Wrocławiu , w kultowej Hali Orbita, odbędzie się jedna z najbardziej elektryzujących freak‑fightowych Prime Show MMA 13 . Organizatorzy obiecują "jazdę bez trzymanki", czyli eskalację czystej adrenaliny i konfliktów w postaci ostro zestawionych starć.

Oprócz walki wieczoru, na karcie głównej mamy m.in. finał turnieju K‑1, bój z udziałem Pawła Daltona, Marka Jówko czy Pawła Jóźwiaka z "Waszką G", a także kobiece starcia drużynowe, co zapewnia różnorodność i przedłuża widowiskową dramaturgię. Dodatkową atrakcją jest też turniej streamerów (Mati & Świder vs Mezo & Piekosz i Czeszczu & Duży Tommy vs Deno & Szafir).