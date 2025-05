PRIME MMA 12: Wyniki walk NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Wszystko zacznie się od karty wstępnej, która będzie dostępna za darmo na YouTube. Podczas niej zobaczymy m.in. występ Adama Soroko, a także niecodzienną walkę Roberta Karasia 1 vs 2. Później transmisja przeniesie się do płatnej platformy PPV. Do ciekawszych starć na pewno można zaliczyć walkę Dorian "Ali5cali" Jach-Bluma vs Jaś Kapela, Jakub "Ajemge" Wtykło vs Michał "Bagieta" Gorzelańczyk i Marianna Schreiber & Patrycja Hefka vs Siostry Porzucek.

Reklama