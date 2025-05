PRIME MMA 12: Kontrowersje w walce wieczoru. Dyskusje po werdykcie w starciu Marconia z Murańskim

To zestawienie początkowo rodziło mnóstwo znaków zapytania, zwłaszcza że Marcoń i Murański jeszcze niedawno razem występowali w "jednym teamie" , wypowiadali się o sobie w pochlebnych słowach i nie było mowy o jakimkolwiek konflikcie. Jak widać po ogłoszeniu ich walki, obaj postanowili, że rozpoczną "dymy".

Podczas konferencji "Muran" dwukrotnie uderzył rywala w twarz podczas bliskiego spotkania. "Indygo" nic sobie z tego nie robił i... prosił o kolejne ciosy z otwartej ręki. Jeszcze dzień przed galą doszło do kolejnego spotkania, a tam Marcoń oblał na starcie wodą starszego oponenta i wyszedł ze studia .

Kontrowersje w walce wieczoru Prime MMA 12. Werdykt wzbudził dyskusję

Nie brakowało również wymiany w krótkim dystansie, ale Marcoń dobrze poruszał się na nogach i sprawnie uciekał przed atakami "Murana". W drugiej rundzie starszy z zawodników starał się przyspieszyć i bardziej imponował aktywnością niż Marcoń , jednak trudno było stwierdzić, aby był bardziej precyzyjny w swoich atakach, jednak mogło to przynieść korzyści na kartach punktowych. Jednak to właśnie Murański miał coraz większą inicjatywę.

Zaczął częściej trafiać "Krakena" i był zdecydowanie bardziej precyzyjny w swoich atakach. Marcoń z każdą minutą ewidentnie opadał z sił i był mniej mobilny na nogach, co tylko ułatwiało zadanie jego rywalowi. Nie doszło jednak do zakończenia pojedynku przed czasem i o wszystkim zadecydowali sędziowie punktowi. Ci niejednogłośnie zadecydowali o zwycięstwie Marconia, co według komentarzy w internecie było werdyktem dość kontrowersyjnym i sam Murański nie zgadzał się z werdyktem.