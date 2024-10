PRIME MMA 10: Karta walk już gotowa. Zobacz, kto zawalczy na tej gali

Organizacja PRIME MMA postanowiła świętować swój jubileusz w Ostrowcu Świętokrzyskim. W karcie walk znalazło się tym razem dziesięć pewnych walk i jedno starcie dodatkowe, na odbycie którego zgodę musiał będzie dać lekarz, bowiem obaj zawodnicy wcześniej będą mieli już jedno starcie za sobą.

Wydarzenie rozpocznie się od dwóch walk w karcie wstępnej. Najpierw chwilowo cofniemy się do poprzedniej gali, aby rozstrzygnąć finał PRIME MMA 9 pomiędzy "The Karpi" i "Mister Mati". Później dojdzie do starcia dwóch zawodowców, gdzie będzie dość znacząca różnica wagi. Chodzi o bój Cezarego Oleksiejczuka z Piotrem Strusem. Reklama

Następnie transmisja przeniesie się do płatnej transmisji PPV i naprzeciw siebie staną Anna Andrzejewska i Jessica Kusz. Kibice poczują też smak amerykańskiego wrestlingu, bowiem odbędzie się batalia pięciu zawodników, każdy na każdego. Wystąpią w nim Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs. Marek Jówko vs. Daniel "Dags" Szwaba vs. Huber Dajczman vs. Oskar "Petel" Petelski.

Dodatkowo warto wspomnieć o elektryzujących starciach: Dominik Zadora vs. Krzysztof Ryta, Adrian Cios vs. Filip "Filipek" Marcinek, Małgorzata "Gocha" Magical vs. Marianna Schreiber i Bartosz Szachta vs. Alan Kwieciński. Natomiast jedyną walką bokserską w klasycznych rękawicach będzie "Don Kasjo" vs "Tazzy".

W walce wieczoru zobaczymy wielki rewanż po prawie pięciu latach, Daniel "Magical" Zwierzyński vs. Marcin "Rafonix" Krasucki. Pierwszy raz panowie się zmierzyli na FAME MMA 2, wówczas pierwszy z wymienionych złamał nogę. Reklama

PRIME MMA 10: Karta walk. Kto walczy?

Walka wieczoru:

Daniel "Magical" Zwierzyński vs. Marcin "Rafonix" Krasucki II - boks w małych rękawicach

Walka dodatkowa (jeśli zgodę wyrazi lekarz)



Bartosz Szachta vs. Kamil "Taazy" Mataczyński - K-1/MMA

Karta główna:



Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Kamil "Taazy" Mataczyński - boks

Bartosz Szachta vs. Alan Kwieciński - K-1/MMA

Małgorzata "Gocha" Magical vs. Marianna Schreiber - K-1 w małych rękawicach

Adrian Cios vs. Filip "Filipek" Marcinek - boks w małych rękawicach

Dominik Zadora vs. Krzysztof Ryta - boks w małych rękawicachice

Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs. Marek Jówko vs. Daniel "Dags" Szwaba vs. Huber Dajczman vs. Oskar "Petel" Petelski - K-1 w małych rękawicach

Anna Andrzejewska vs. Jessica Kusz - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna:



Cezary Oleksiejczuk vs. Piotr Strus - MMA

Mateusz "Mister Matii" Górski vs .Damian "The Karpi" Kasprzak - MMA (Finał turnieju z PRIME 9)

