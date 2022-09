Prime 3: Street Fighter. Dziennikarz spoliczkował rywala na ważeniu

Karta walk Prime Show MMA 3:

co-main event: Daniel Rutkowski vs. Piotr Pająk

Łukasz "Kamerzysta" Wawrzyniak vs. Kuba Lasik (walka w budce telefonicznej)

Michał "Bagieta" Gorzelanczyk vs. Patryk "Robalini" Śliwa

Dagmara Szewczyk vs. Dominika Rybak

Iliya "McKsiąże" Dzhybladze vs. Kuba "Kubaoxo" Armada

Sebastian "Ztrollowany" Nowak vs. Maciej Rataj

Jan "Little Johnny" Kempisty vs. Maciej "Big Jack" Jarema

Mikołaj "VanDal" Rdzanek vs. Tomasz Olejnik

Magdalena "Maluba" Lubacz vs. Wioletta "Viola" Kotelecka

Michał Cichy vs. Adrian Cios

Mateusz "Tarzan" Leśniak vs. Kacper "Kajmano" Kabara