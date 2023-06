Prawdziwy hit w wadze ciężkiej. Polak z szansą na pas mistrzowski

15 lipca na gali KSW 84, w Polsat Plus Arenie w Gdyni Phil De Fries (23-6, 1NC, 6 KO, 13 Sub), czempion wagi ciężkiej KSW, po raz kolejny stanie do obrony pasa mistrzowskiego. Tym razem jego oponentem będzie jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w Polsce, Szymon Bajor (24-9, 10 KO, 10 Sub).