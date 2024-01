PPV PRIME MMA 7: Transmisja z gali. Gdzie oglądać online stream?

PPV PRIME MMA 7: Kiedy gala? Transmisja stream online. Gdzie oglądać?

Transmisja z gali PRIME MMA 7 będzie dostępna tylko w PPV (pay-per-view) za pośrednictwem platformy primemma.tv. Tam dostępne są dwa pakiety. BASIC, który pozwala na Dostęp do transmisji gali w jakości 720p oraz daje dostęp do zapisu video z gali na 48 godzin. Jego cena to 39,99 zł. Drugi pakiet PREMIUM pozwala oglądać galę w jakości 1080p oraz daje dostęp do zapisu video z gali na 7 dni. Koszt takiej usługi to 44,99 zł.