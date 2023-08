Na deser całej gali przygotowano dwie wisienki (lub truskawki) na torcie. Pierwszą z nich będzie pojedynek dwóch byłych wybitnych sportowców. Znany siatkarz Zbigniew Bartman halowe buty zamienił na rękawice do MMA i zawalczy z byłym reprezentantem Polski w piłkę nożną Tomaszem Hajto.

Jako walkę wieczoru okrzyknięto potyczkę ulubieńca gospodarzy i pretendenta do pasa mistrza świata WBC Andrzeja Fonfary ze znanym wszystkim Marcinem Najmanem . Walka odbędzie się na zasadach MMA. Eksperci widzą zdecydowaną "Polskiego Księcia", ale "El Testosteron" jak zawsze pozostaje pewny siebie.

Szykuje się wiele emocji i zwrotów akcji, bowiem na debiutanckiej gali Clout MMA zobaczymy aż 13 pojedynków. Pierwotnie miało być ich 12, ale organizacja wskutek odwołania walki Pawła Bomby postanowiła dodać jeszcze jedną batalię do karty walk. Jest nią starcie Adriana Ciosa z Łukaszem "Magicalem Jr" Malankowskim. Ten bój miał jeszcze niedawno odbyć się w konkurencyjnej federacji.

PPV Clout MMA: Transmisja - gdzie oglądać? Live online stream w internecie

Następne 11 starć będzie dostępne tylko w PPV za pośrednictwem platformy cloutmma.tv. Transmisję można wykupić w dwóch wariantach. Pierwszy BASIC obejmuje dostęp do gali w jakości 720p, a jego cena to 34,99 zł. Drugi PREMIUM kosztuje 39,99 zł, ale daje możliwość oglądania w jakości Full HD 1080p. Warto dodać, że jeśli płaci się kartą Stripe, do transakcji należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości 4,10 zł.