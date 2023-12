PPV Clout MMA 3: Transmisja online na żywo w internecie. Stream live

To już trzecia gala organizowana przez ekipę Clout MMA ze Sławomirem Peszko na czele. Poprzednie dwie edycje nie do końca zostały dobrze zapamiętane przez widzów, bowiem wcześniejsze transmisje borykały się z wieloma problemami. Na federację spadła ogromna fala hejtu i krytyki, a specjalny nadzór nad spółkami organizującymi zapowiedział UOKiK.

Pierwsze dwie walki będą dostępne za darmo na oficjalnym kanale YouTube Clout MMA. Widzowie będą mogli zobaczyć studio oraz starcie 2 na 2, a także bój dwóch zawodowych bokserów Marcina Siwego i Vasyla Hałycza. Następnie, jeśli fani dalej będą chcieli kontynuować śledzenie zmagań, będą musieli się przenieść do płatnej transmisji PPV . Pierwszą zakodowaną potyczką będzie bój żony posła PiS Marianny Schreiber oraz Moniki Laskowskiej, znanej jako "Najlepsza polska dziennikarka".

Poza tym warto zwrócić uwagę na takie starcia jak: Zbigniew Bartman vs Błażej Augustyn, Marcin Najman vs Adrian Cios, czy main event Tomasz Hajto vs Jakub Wawrzyniak. Każdy freakfightowy fan z pewnością znajdzie coś dla siebie.