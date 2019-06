Powstanie kadra narodowa w MMA

Przedstawiciele Stowarzyszenia MMA Polska zapowiedzieli utworzenie kadry narodowej, którą wyłonioną amatorskie turnieje mieszanych sztuk walki, i współpracę z PKOl. - To kolejny krok w umacnianiu tej dyscypliny - powiedział prezes MMA Polska Martin Kawulski.

Zdjęcie Nasza mistrzyni Joanna Jędrzejczyk /AFP

Głównymi założeniami nowo powstałego stowarzyszenia MMA Polska są: dbanie o pozytywny wizerunek tej dyscypliny i scalenie środowiska amatorskiego.

- Po 15 latach działalności w zawodowym MMA, przyszedł czas na organizację odsłony amatorskiej. To kolejny krok na drodze do umacniania tej dyscypliny sportu. Można powiedzieć, że mamy już w Polsce szkołę wyższą w MMA i przyszedł czas na zajęcie się budową szkoły podstawowej i średniej - powiedział prezes MMA Polska i współzałożyciel federacji KSW Kawulski.

Jednym z założeń stowarzyszenia jest organizacja cyklu turniejów amatorskich, które będą wyłaniać kadrę Polski.

- Będzie to jedyna i niepowtarzalna możliwość reprezentowania naszego kraju "z orzełkiem na piersi" na arenie międzynarodowej - dodał Kawulski.

Stowarzyszenie będzie wydawać certyfikaty klubom, zawodnikom, sędziom i lekarzom. Mają zostać ujednolicone procedury w kwestiach bezpieczeństwa, medycyny, personelu, pozwoleń, zasad walki, itp. Planowana jest również współpraca z PKOl, aby w przyszłości podjąć starania o wprowadzenie tej dyscypliny do grona sportów olimpijskich.

- Wspólnie dojrzeliśmy, aby to ukonstytuować. Powstanie tego stowarzyszenia to symboliczny krok. Mamy jednak za sobą tak długą drogę, że teraz nie będzie ona tak trudna jak innych dyscyplin, które starały się o włączenie do grona sportów olimpijskich - podkreślił Marian Kmita, wiceprezes MMA Polska i dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat.

MMA Polska zrzeszona jest w strukturach światowego związku International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF).