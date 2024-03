Poważny problem Jana Błachowicza. "Przepraszam, że musicie to oglądać"

Jan Błachowicz wysłał ważną wiadomość do kibiców. "Dziękuję za Waszą troskę i wiadomości do mnie"

Gwiazdor federacji UFC nie może w spokoju przechodzić rehabilitacji po ostatnim zabiegu. Zawodnik padł ofiarą okrutnych ataków w mediach społecznościowych. Na jego profilu na Facebooku zaczęły masowo pojawiać się kontrowersyjne treści. Sportowiec na próżno próbował odzyskać dane do swojego konta. W końcu zwrócił się z prośbą do fanów. Na Instagramie zamieścił wpis, w którym wyjaśnił całą sytuację i poprosił internautów o pomoc.

Kilka dni temu moje konto na Facebooku zostało zhackowane i nie mam do niego dostępu. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie treści są na nim publikowane i mimo, że nie jestem ich autorem, to przepraszam, że musicie to oglądać. Żałuję, że wiele lat mojej pracy zostało utracone w ciągu kilku chwil. Mam nadzieję, że nie bezpowrotnie

"Dziękuję za Waszą troskę i wiadomości do mnie, ale jeśli chcecie naprawdę pomóc, to poświęćcie proszę dosłownie 3 minuty, by wejść na mój fanpage i zgłosić ostatnie publikacje jako SPAM. Im więcej zgłoszeń, tym większa szansa na szybkie i pozytywne rozwiązanie . Jestem w kontakcie z Metą i wiem, że działają w tej sprawie, ale Wasze wsparcie jest mi równie niezbędne" - ogłosił sportowiec.

Pod wpisem Polaka zaroiło się od komentarzy. Internauci od razu wyłapali, że coś jest nie tak z kontem Błachowicza na Facebooku. "Po tym co tam leci, to od razu każdy wiedział", "Jak tylko zobaczyłam, co tam się wyprawia, to wiedziałam, że ktoś nieupoważniony uzyskał dostęp i natychmiast zgłosiłam", "współczuję i proponuję pozmieniać totalnie wszystkie hasła", "Głowa do góry mistrzu!", "Pozgłaszałem treści. Powodzenia w odzyskiwaniu konta", "Jano! Będzie dobrze"- przekazali fani.