Potężna bomba i szybki nokaut. Bolesna porażka Polaka na UFC w Paryżu

Marcin Tybura ponownie pojawił się w oktagonie podczas gali UFC w Paryżu, która odbyła się w prestiżowej Accor Arenie. Jego rywalem był Ante Delija, znany z występów w PFL czy KSW chorwacki zawodnik wagi ciężkiej. Dla Deliji był to długo wyczekiwany debiut w UFC, natomiast dla Tybury - już 23. walka pod szyldem największej federacji MMA na świecie. Zderzenie doświadczenia Polaka z ambicją i świeżością Chorwata sprawiało, że pojedynek zapowiadał się niezwykle interesująco.

Każdy kolejny występ Polaka jest okazją, by przypominać o swojej pozycji w ścisłej czołówce kategorii ciężkiej UFC i umacniać status jednego z najlepszych zawodników w historii polskiego MMA. Delija natomiast wchodził do oktagonu z reputacją twardego i konsekwentnego zawodnika, który w PFL notował efektowne zwycięstwa i posiadał mocny bagaż doświadczeń z międzynarodowych ringów i klatek.

Na papierze pojedynek zapowiadał się jako konfrontacja dwóch różnych stylów. Tybura to wszechstronny ciężki, potrafiący wygrywać zarówno w stójce, jak i w parterze, znany z dobrego grapplingu i solidnej kondycji. Z kolei Delija opiera swój arsenał na agresji, presji i mocnym uderzeniu, które w przeszłości wielokrotnie zapewniało mu szybkie skończenia. To połączenie doświadczenia i wyrachowania Polaka z energią i głodem sukcesu debiutanta z Chorwacji sprawiało, że starcie w Paryżu było jednym z najciekawszych punktów karty wstępnej.

Już w pierwszych sekundach Chorwat ruszył z mocnymi bombami, ale Tybura mądrze wszedł w klincz i pracował na siatce. Niestety minutę później Ante Delija trafił potężnym uderzeniem, które posłało naszego zawodnika na matę. Sędzia nie czekał długo i przerwał pojedynek.

