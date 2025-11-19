Poszedł walczyć do FAME, teraz nie kryje szoku. "Cyrk", na kilka dni przed walką

W historii federacji FAME nie brakowało transferów, które wywoływały ogromne zamieszanie, a wielkie nazwiska miały przede wszystkim za zadanie przyciągnąć uwagę nowych odbiorców. Tak było m.in. z aktorem Sebastianem Fabijańskim. Teraz do klatki FAME wejdzie jego kolega po fachu, Bartosz Żukowski.

Znany przede wszystkim z roli Waldemara Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich" teraz przekonał się na własnej skórze, jak od środka wygląda świat freak fightów, kiedy pojawił się na ostatniej konferencji promującej nadchodząca galę FAME 28. Po panelu z jego udziałem nie zabrakło oczywiście wywiadów. W jednym z nich podzielił się swoimi przemyśleniami na temat środowiska, w którym przyszło mu się teraz zjawić.

Żukowski zszokowany tym, co dzieje się w FAME MMA. "Cyrk, szczerze mówiąc"

- Czuję się tu, jak kosmita na obcej planecie, naprawdę... Dla mnie to jest wszystko nowe. Zastanawiam się, kogo to interesuje?! Ale widać, kogoś to interesuje, skoro to się rozwija - rozpoczął w swojej rozmowie z kanałem "FanSportu TV" aktor.

Na razie nie potrafię przez to się przegryźć. Nie wiem kto z kim, przeciwko czemu i komu i o czym mówią w ogóle. Są to dla mnie po prostu brednie (…) No troszkę cyrk, szczerze mówiąc.

Jednocześnie aktor wcielający się przez lata swojej zawodowej kariery w kreację Waldusia Kiepskiego nie ukrywał, że dla niego występ na gali FAME to po prostu kolejny ciekawy projekt, którego ma okazję posmakować.

- Z niejednego pieca się chleb jadło. Trzeba eksplorować życie i różne zadania przyjmować i realizować - wyjaśnił Żukowski.

Walka z jego udziałem będzie oczywiście jedną z najważniejszych na gali FAME 28, która odbędzie się już w tę sobotę. Jego rywalem będzie Tomasz Matysiak, "Szalony Reporter".

Bartosz Żukowski zadebiutuje w FAME JACEK DOMINSKI/REPORTER East News

Bartosz Żukowski GERARD/REPORTER Reporter