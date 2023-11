Poruszenie w sieci po wpisie Mameda Chalidowa. "Czekam z niecierpliwością"

Mamed Chalidow nie jest postacią anonimową dla fanów sportów walki. Zawodnik pochodzenia czeczeńskiego jest jedną z największych gwiazd organizacji KSW , zajmującej się promowaniem walk MMA. 43-latek z Konfrontacją Sztuk Walki związany jest od kilkunastu już lat, a pierwszy występ jako zawodnik tejże organizacji zaliczył w czerwcu 2007 roku podczas gali KSW 7 w Warszawie. Był to, trzeba przyznać, udany debiut dla Chalidowa. Wówczas pokonał on bowiem Niemca Alexandra Stefanovicia.

Z początku Chalidow był zawodnikiem niezwykle głodnym sukcesów - potrafił stoczyć nawet kilka walk w ciągu roku i wygrać każdy w tych pojedynków. Z czasem jednak gwiazdor KSW zdecydował, że woli ograniczyć się do jednej, maksymalnie dwóch walk na rok, jednak przygotować się do nich w stu procentach. Ostatni występ w oktagonie 43-latek zaliczył na początku czerwca podczas gali XTB KSW 83: Colosseum 2. Wówczas w nieco ponad minutę pokonał Anglika Scotta Askhama i odnotował 37. w karierze triumf. O d tamtej walki minęło już jednak prawie pół roku, a fani Chalidowa zaczęli się niecierpliwić.

Mamed Chalidow wraca do oktagonu? Wymowny wpis gwiazdora KSW

Kilka tygodni temu w mediach pojawiły się pogłoski o rzekomej walce Mameda Chalidowa z Tomaszem Adamkiem. Pierwszy z panów szybko uciął jednak temat i zdradził, że negocjacje w sprawie tego pojedynku nie przebiegają zbyt dobrze. Co więcej, 43-latek w ostatnim czasie dyskutował o swojej przyszłości w KSW z włodarzami tej federacji, co zaniepokoiło kibiców. Zaczęli oni bowiem obawiać się o to, że ich idol być może planuje już zakończyć karierę. Chalidow postanowił uspokoić swoich fanów i zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis.