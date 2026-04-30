Poruszenie po wpisie Chalidowa. Ten moment musiał nadejść. Mocny przekaz ws. kariery

Na pewno nie tak Mamed Chalidow wyobrażał sobie powrót do klatki po ponad rocznej przerwie. 45-latek dostał szansę, aby ponownie znaleźć się na szczycie kategorii średniej i na gali XTB KSW 117 skrzyżował rękawice z mistrzem tej wagi, Pawłem Pawlakiem. Choć z perspektywy widza można było odnieść wrażenie, że Chalidow ma przewagę i zmierza po wygraną, mistrz rozstrzygnął losy pojedynku na swoją korzyść.

Pod koniec czwartej rundy Pawlak obalił rywala i zaczął zasypywać go ciosami z góry. Sędzia zdecydował się przerwać walkę na sekundę przed końcem starcia. Tym samym Pawlak obronił pas, a Chalidow musiał przełknąć gorycz porażki. Już w klatce 45-latek przyznawał, że myślał o zakończeniu kariery po tym pojedynku, ale powstrzymała go reakcja trybun. Fani mocno wspierali Chalidowa przed i w trakcie walki.

Chalidow zadecydował o swojej przyszłości? Wymowny komunikat legendy

Wątpliwości co do przyszłości zawodnik wyraził również w filmie nagranym niedługo po walce i opublikowanym w mediach społecznościowych. "Nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, co z moją karierą. Czy jeszcze zawalczę. Nad tym się zastanowię. Będę to z wami konsultował i będę się tym dzielił" - powiedział wówczas Chalidow i wywołał wśród fanów pewien niepokój dotyczący możliwego zakończenia kariery. Wydaje się jednak, że kolejny krok legendy jest już znany.

A wszystko za sprawą kolejnego wpisu w mediach społecznościowych, który i tym razem wywołał spore poruszenie wśród internautów. Chalidow umieścił na Instagramie wpis z czarno-białym zdjęciem, ale o wiele bardziej wymowny jest opis fotografii. "Po upadku motywacja wzrasta od 1000%!!! Kochani nie powiedzieliśmy ostatniego słowa jeszcze co?" - można przeczytać we wspomnianym opisie.

Można więc przypuszczać, że Chalidow jest bliższy podjęcia decyzji o kontynuowaniu kariery niż o jej zakończeniu. Fani w komentarzach namawiają zawodnika, aby nie mówił tego ostatniego słowa. "Oczywiście, że nie. Mistrzu czekamy na powrót" - brzmi jeden z komentarzy umieszczony przez fana pod wpisem Chalidowa.

Mamed Chalidow Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mamed Chalidow ADAM JANKOWSKI/REPORTER, East News

