Walka Oleksiejczuk - Meerschaert na UFC w Chicago odbiła się szerokim echem. Wszystko za sprawą potężnego skończenia naszego zawodnika. "Husarz" do zastopowania rywala potrzebował dokładnie 183 sekundy.

Oleksiejczuk triumfuje na UFC 319. Takie słowa po walce

Już na chłodno po zakończeniu walki Oleksiejczuk zabrał głos za pośrednictwem portalu X. W charakterystycznym dla siebie stylu, pełnym emocji i patriotyzmu skomentował swój triumf. Słowa te natychmiast podchwycili kibice, którzy w mediach społecznościowych chwalili zawodnika nie tylko za sportowe dokonania, ale też za szczerość i oddanie narodowym barwom.

- Dziękuję Matce Bożej i Polsce, dziękuję również Wam moim przyjaciele, to dla mnie wielki dzień, ponieważ zwyciężyłem dla Polski i to jest ważniejsze niż wszystkie inne rzeczy. Walczę bo to kocham, wierzę że kiedyś razem zrobimy coś wielkiego. Życzę Wam wspaniałego dnia. HUSARIA - napisał Polak.

Zwycięstwo nad Meerschaertem było już drugim z rzędu nokautem w pierwszej rundzie, co dodatkowo wzmocniło przesłanie. Polak wraca na ścieżkę zwycięstw i może realnie myśleć o rywalizacji z czołówką kategorii średniej.

