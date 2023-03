Dricus Du Plessis zaliczył bardzo cenne i efektowne zwycięstwo na gali UFC 285. Południowoafrykańczyk stoczył szalony pojedynek z Derekiem Brunsonem. Amerykanin przed starciem zajmował piąte miejsce w rankingu wagi średniej, a "Stillknocks" dla porównania był dziesiąty. Zwycięstwo nad "The One" zdecydowanie zbliża byłego mistrza KSW w kierunku pasa największej organizacji MMA na świecie.

Pierwsza runda była bardzo chaotyczna w wykonaniu obu zawodników. Nie brakowało mocnych wymian w stójce oraz dynamicznych zmian pozycji w parterze. Druga odsłona także rozpoczęła się w szalony sposób, obaj rzucali mocne "cepy" polując na nokaut. Z każdą kolejną minutą jednak to Południowoafrykańczyk przejmował schedę w tej potyczce, a Brunson wypompowywał się z sił.

Decydujący moment nastał w ostatnich sekundach drugiej rundy, kiedy to "Stillknocks" znalazł się w dosiadzie i obijał Amerykanina. Wybrzmiał końcowy gong, a narożnik "The One" przerwał starcie.