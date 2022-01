Na niedzielnej konferencji prasowej organizacja Fame MMA ujawniła daty swoich czterech gal, które planuje zorganizować w 2022 roku. Pierwszym tegorocznym wydarzeniem ma być Fame MMA 13. Wydarzenie odbędzie się 26 marca w Gliwicach. Kolejne gale planowane są na: 28 maja, 27 sierpnia i 29 października. Nie podano jeszcze miejsc tych wydarzeń.

Poznaliśmy jednak więcej szczegółów dotyczących gali Fame MMA 13. Wiadomo, że w walce wieczoru zmierzą się Sergiusz "NitroZyniak" Górski i Paweł "Unboxall" Smektalski. Ogłoszono, że do klatki wróci także "Popek".



Znany raper ostatnią walkę stoczył 5 września 2020 roku na Fame MMA 7, gdy pokonał Damiana "Stiflera" Zduńczyka. Później miał wystąpić jeszcze na dziewiątej gali organizacji. Ogłoszony jego pojedynek z Patrykiem "Kizo" Wozińskim. "Popek" doznał jednak kontuzji.

Fame MMA 13. "Popek" vs Norman Parke

Teraz, były zawodnik KSW, uporał się już z urazem i 26 marca, na Fame MMA 13 w Gliwicach wróci do klatki. Jego przeciwnikiem będzie były mistrz KSW w wadze lekkiej Norman Parke.



Po stronie "Popka" będzie więc spora przewaga wagi. Waży on ponad 100 kg. Z kolei "Stormin", w swojej ostatniej walce, przegranej z Borysem Mańkowskim na Fame MMA 11, wniósł na wagę 79,5 kg.



Walka "Popka" z Parke'em odbędzie się na zasadach MMA. Ostatnie dwie walki Parke toczył jednak w boksie. Najpierw pokonał, Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego, a potem przegrał z Borysem Mańkowskim. Teraz wraca do swojego ulubionego stylu i pomimo znacznie mniejszej wagi, będzie faworytem pojedynku z "Popkiem".