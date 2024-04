Polski zawodnik wrócił po długiej przerwie. Bolesna porażka

Michał Figlak mimo iż występuje w największej organizacji MMA na świecie mało znany jest polskim kibicom sportów walki. To za sprawą faktu, iż na co dzień mieszka i trenuje w angielskim Worcester. W ojczyźnie stoczył tylko jeden bój, był to debiut w którym przed czasem rozprawił się z Fabrizio Calio. Pozostałe batalie "Mad Dog" toczył w brytyjskiej organizacji Cage Warriors , której został mistrzem.

Mając passę ośmiu zwycięstw Biało-Czerwony dostał pierwszą szansę od UFC . Nie był to jednak pojedynek, który Figlak będzie dobrze wspominał. Na gali w Paryżu 27-latek przegrał jednogłośną decyzją sędziów z Faresem Ziamem. Była to pierwsza zawodowa porażka Polaka. Teraz wojownik wrócił po 1,5-letniej przerwie spowodowanej kontuzji kolana. "Mad Dog" skrzyżował rękawice z Austinem Hubbardem , czyli najbardziej doświadczonym rywalem, z jakim mu się przyszło mierzyć.

Amerykanin wcześniej w UFC miał osiem walk, ale zdołał wygrać tylko trzy. Łącznie na koncie miał 22 potyczki. Przed sobotnim starciem eksperci w roli faworyta wskazywali Michała Figlaka. - Oglądałem program The Ultimate Fighter 31, więc kojarzyłem go i uznałem, że jest znany w USA. Później sprawdziłem go i ucieszyłem się, bo to jest rywal idealny - mówił Polak w rozmowie z Polsatem Sport kilka dni przed walką.