Robert Ruchała zadebiutował w oktagonie UFC podczas gali w Paryżu, która odbyła się w prestiżowej Accor Arenie. Dla 26-letniego zawodnika z Nowego Sącza był to moment przełomowy w karierze - jeszcze niedawno występował w organizacji KSW, gdzie zdobył tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej.

W Paryżu czekało go jednak znacznie trudniejsze wyzwanie, bo na przeciwko niego stanął William Gomis, lokalny bohater i zawodnik mogący liczyć na potężne wsparcie francuskiej publiczności.

Debiut w UFC to zawsze wielka próba charakteru i umiejętności, a dla Ruchały była to szansa, by od razu zaprezentować się globalnej publiczności. Polak słynie z mocnego grapplingu, nieprzewidywalnych ruchów w stójce i umiejętności kończenia walk w parterze, co dawało mu realną przewagę w starciu ze strikerem takim jak Gomis. Francuz natomiast to zawodnik obdarzony szybkim kopnięciem i dobrą pracą na nogach, co sprawiało, że w teorii pojedynek zapowiadał się na klasyczne zderzenie stylów.

Stawką tego starcia była nie tylko pierwsza wygrana w UFC, ale również odpowiedź na pytanie, czy Ruchała jest gotów, by rozpocząć marsz w stronę czołówki kategorii piórkowej. Zwycięstwo mogło otworzyć przed nim drzwi do jeszcze większych wyzwań, a porażka - pokazać, ile pracy pozostaje mu do wykonania, by liczyć się wśród najlepszych. Niezależnie od wyniku, sam fakt debiutu w największej organizacji MMA na świecie był już dla niego potwierdzeniem ogromnego potencjału i krok w stronę spełnienia sportowych marzeń.

Początek batalii był bardzo spokojny, obaj wykonywali dużo przyruchów i starali się zbadać możliwości swojego rywala. W połowie rundy Polak znakomicie obalił Gomisa i starał się skontrolować bój. Francuz zdołał jednak wrócić do stójki i rywalizacja przeniosła się pod siatkę.

Rozwiń

Był to bardzo twardy i trudny bój dla obu zawodników. Gomis wyglądał na bardzo dobrze przygotowanego, co przekładało się na aktywność w klatce. Mimo wszystko sądeczanin pokazywał charakter i ciągle parł do przodu. Udało się obalić oponenta i skontrolować w parterze. Przed przerwą Francuz jeszcze wstał, ale nie był w stanie zagrozić już Biało-Czerwonemu.

Przyszedł czas na ostatnią, być może decydującą rundę. Niestety doszło do niefortunnego zdarzenia i francuski zawodnik z premedytacją wsadził Ruchale palec w oko. Po dwóch minutach przerwy udało się wznowić bój. Starcie stylistycznie mogło się podobać kibicom. Obaj próbowali ekwilibrystycznych akcji i ciosów. W końcówce minimalnie więcej sił zachował Gomis, ale Polak trafił potężnym wysokim kopnięciem, lecz Francuz uniknął tarapatów. W ostatnich sekundach reprezentant gospodarzy sprowadził jeszcze bój do parteru, co z pewnością zapisało rundę na jego konto.

Ostatecznie sędziowie punktowali bój 30-27,29-28, 29-28 dla Wiliama Gomisa.

Robert Ruchała Piotr Dziurman East News

UFC: Robert Ruchała Jeff Bottari Getty Images

Mateusz Gamrot o ewentualnej walce z Justinem Gaethje: Czekam na informację ze strony UFC. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport