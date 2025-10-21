Adam Rutowicz był jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci polskiego MMA na poziomie amatorskim. W 2023 roku zdobył tytuł mistrza Europy, a wcześniej sięgnął po mistrzostwo Polski. Na co dzień reprezentował klub Top Fit Center, gdzie trenował pod okiem doświadczonych szkoleniowców. Oprócz własnych przygotowań do zawodów, pracował tam również jako trener personalny, pomagając innym w budowaniu formy i rozwijaniu sportowej pasji.

W środowisku sportowym Rutowicz był ceniony za dyscyplinę, pracowitość i zaangażowanie. Jak podaje portal "Trybunalski.pl", osoby, które go znały, wspominają go jako człowieka obowiązkowego i rzetelnego. Sport stanowił centrum jego życia, jednak - jak wynika z nieoficjalnych informacji - w ostatnim czasie miał zmagać się z problemami osobistymi.

Adam Rutowicz nie żyje. Miał 22 lata

Zaledwie kilka tygodni przed śmiercią Adam Rutowicz stoczył swoją ostatnią walkę jako zawodnik mieszanych sztuk walki. Na początku października wystąpił w pojedynku z Patrykiem Dąbkiem, który zakończył się jego porażką przez nokaut. Mimo niepowodzenia, planował dalsze starty i rozwój kariery w MMA. Jego nagła śmierć była więc całkowitym zaskoczeniem dla wszystkich, którzy go znali.

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 października. Jak dotąd nie podano oficjalnej przyczyny zgonu. Sprawą zajmują się odpowiednie służby, jednak rodzina i bliscy proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Śmierć Adama Rutowicza to bolesna strata dla polskiego środowiska MMA. W wieku zaledwie 22 lat miał przed sobą wiele planów i sportowych ambicji.