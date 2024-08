W środę rano gruchnęła szokująca informacja, którą jako pierwsza podała "Gazeta Wyborcza". Dotyczyła ona zatrzymania jednego z najlepszych zawodników MMA w swojej kategorii wagowej w Polsce Daniela Rutkowskiego . Według ustaleń "GW" zatrzymanie ma związek ze śledztwem prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu. Śledczy nie informują jednak, czego ono dotyczy, jaki zarzut przedstawiono "Rutkowi" oraz czy jest on jedyną podejrzaną osobą w tej sprawie.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Na oficjalnym instagramowym profilu zawodnika pojawiło się oświadczenie , w którym jasno przedstawione jest, iż zatrzymanie jest niezrozumiałe i szokujące. Autor posta prosi o powstrzymanie się od przedwczesnego osądu Daniela Rutkowskiego. Ponadto podkreślono, że jest to jedyny i najprawdopodobniej ostatni komentarz w tej sprawie.

Przypomnijmy, że Daniel Rutkowski to czołowy polski zawodnik MMA wagi piórkowej (do 66 kg). W swoim dorobku ma mistrzostwo dwóch federacji - Babilon MMA oraz FEN. Od niemalże trzech lat toczy boje w największej organizacji MMA w Europie KSW, gdzie pięciokrotnie wygrywał i dwa razy musiał uznać wyższość rywala. Ostatni raz w klatce wystąpił w maju, kiedy to w pokazowej walce bokserskiej wygrał z Salimem Touhari na gali Silesian MMA 15.