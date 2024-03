- Nie wiem, co powiedzieć. Z jednej strony Michał bawi fanów i sam bawi się wchodzeniem do klatki. Ja mam na ten temat takie zdanie, że pewnie należałoby już myśleć o tym, by oddalać się od zawodowego ringu. Tym bardziej mając takie nastawienie, takie serce i ambicje sportowe jak on. Jak rozumiem, on nie jest zainteresowany zakończyć swoją karierę na galach freak-fightowych bijąc się z kimś, kto nie dysponuje taką przeszłością lub przynajmniej nie takim poziomem, jak on. Natomiast dziś młodzi zawodnicy, nierozbici tak jak on, po prostu robią mu krzywdę. Na koniec dnia nie chodzi mi o barki i kolana, tylko o pewien dług neurologiczny, który prędzej czy później trzeba będzie spłacić. I nie wiem, czy chciałbym na to patrzeć

~ podsumował Maciej Kawulski.