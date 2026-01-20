Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska legenda dosadnie podsumowała Nawrockiego. Były mistrz już nie ukrywa

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Przeszłość Karola Nawrockiego, a przede wszystkim jego zamiłowanie do piłki nożnej i boksu sprawia, że prezydent już wielokrotnie miał okazję być wywoływany do tablicy przez polskich sportowców, którzy chcieliby się z nim zmierzyć. Teraz do tego grona dołączył Jan Błachowicz. Były mistrz UFC jasno dał do zrozumienia, że byłby chętny na starcie z Nawrockim, bo niewiele osób na świecie mogłoby pochwalić się walką z głową państwa. "Cieszyński Książe" na potwierdzenie tej tezy znalazł tylko przykład Kadyrowa.

Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy na tle flagi Polski i dużych cyfr 2020 oraz napisu PL+
Karol NawrockiAndrzej IwańczukEast News

Kiedy podczas kampanii wyborczej głośno zaczęły pojawiać się informacje o zamiłowaniu Karola Nawrockiego do boksu, ówczesny kandydat na prezydenta już wtedy zaczął otrzymywać pierwsze propozycje skrzyżowania rękawic z byłymi i wciąż aktywnymi sportowcami. Wszystko nasiliło się już po objęciu przez niego urzędu główy państwa.

Następca Andrzeja Dudy z pewnością w przyszłości nie będzie mógł odpędzić się od kolejnych ofert, bowiem kolejka chętnych do zawalczenia z nim na charytatywnym wydarzeniu jest coraz dłuższa i właśnie dołączył do niej Jan Błachowicz.

Były mistrz kategorii półciężkiej UFC w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem w jego nowym podkaście, miał okazję odpowiedzieć na pytanie, czy widziałby się w takim starciu i nad odpowiedzią nie musiał zastanawiać się przesadnie długo.

Polska legenda dosadnie podsumowała Nawrockiego. Błachowicz wcale się nie krył

- Dlaczego nie?! Zawsze można zrobić. Jeżeli Pan prezydent wyrazi zgodę, jestem gotów. Nie zawalczyłbyś z prezydentem? Czy go lubisz, czy go nie lubisz... Walczysz z prezydentem! Ilu ludzi może tak powiedzieć na świecie? Pewnie nikt - dopytywał "Cieszyński Książę" jasno dając do zrozumienia, że wyjątkowość takiego wydarzenia jeszcze bardziej podbija jego prestiż. Chwilę później przyszła mu do głowy pewna postać. - Nie, jest ten prezydent Czeczenii, Kadyrow - dodał z uśmiechem.

Zobacz również:

Karol Nawrocki
Sportowe życie

Na jaw wyszła zaskakująca prawda o Karolu Nawrockim. "Nie za bardzo nad tym panował"

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

Co więcej, jeden z najbardziej zasłużonych polskich zawodników w historii MMA nie ukrywał, że miał okazję widzieć próbkę umiejętności Karola Nawrockiego i ocenia je naprawdę dobrze.

- Podoba mi się, wiesz... Tarcze widziałem, jak robi - jest dobrze - podsumował krótko Błachowicz.

Póki co, Jan Błachowicz może jednak skupiać się przede wszystkim na swojej karierze w federacji UFC. Jego ostatnia walka, która odbyła się na początku grudnia, zakończyła się ogłoszeniem remisu. Ostatnie zwycięstwo Polaka w amerykańskiej federacji miało miejsce w maju 2022 roku. Od tamtej pory "Cieszyński Książę" zanotował 2 remisy i 2 porażki.

Jan Błachowicz
Jan BłachowiczMARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFPAFP
Mężczyzna z brodą w sportowej bluzie z logotypami UFC, Reebok i Volkswagena siedzi przy stole z mikrofonem w ręce i gestykuluje, za nim widoczna ściana z logotypami sponsorów.
Jan Błachowicz zawalczy na gali UFC w grudniuJason SilvaAFP
Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy gestykulując dłońmi na tle rozmytej biało-czerwonej flagi Polski.
Karol NawrockiKlaudia RadeckaAFP
Bloki w meczu Moya Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja