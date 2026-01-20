Polska legenda dosadnie podsumowała Nawrockiego. Były mistrz już nie ukrywa

Kiedy podczas kampanii wyborczej głośno zaczęły pojawiać się informacje o zamiłowaniu Karola Nawrockiego do boksu, ówczesny kandydat na prezydenta już wtedy zaczął otrzymywać pierwsze propozycje skrzyżowania rękawic z byłymi i wciąż aktywnymi sportowcami. Wszystko nasiliło się już po objęciu przez niego urzędu główy państwa.

Następca Andrzeja Dudy z pewnością w przyszłości nie będzie mógł odpędzić się od kolejnych ofert, bowiem kolejka chętnych do zawalczenia z nim na charytatywnym wydarzeniu jest coraz dłuższa i właśnie dołączył do niej Jan Błachowicz.

Były mistrz kategorii półciężkiej UFC w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem w jego nowym podkaście, miał okazję odpowiedzieć na pytanie, czy widziałby się w takim starciu i nad odpowiedzią nie musiał zastanawiać się przesadnie długo.

Polska legenda dosadnie podsumowała Nawrockiego. Błachowicz wcale się nie krył

- Dlaczego nie?! Zawsze można zrobić. Jeżeli Pan prezydent wyrazi zgodę, jestem gotów. Nie zawalczyłbyś z prezydentem? Czy go lubisz, czy go nie lubisz... Walczysz z prezydentem! Ilu ludzi może tak powiedzieć na świecie? Pewnie nikt - dopytywał "Cieszyński Książę" jasno dając do zrozumienia, że wyjątkowość takiego wydarzenia jeszcze bardziej podbija jego prestiż. Chwilę później przyszła mu do głowy pewna postać. - Nie, jest ten prezydent Czeczenii, Kadyrow - dodał z uśmiechem.

Co więcej, jeden z najbardziej zasłużonych polskich zawodników w historii MMA nie ukrywał, że miał okazję widzieć próbkę umiejętności Karola Nawrockiego i ocenia je naprawdę dobrze.

- Podoba mi się, wiesz... Tarcze widziałem, jak robi - jest dobrze - podsumował krótko Błachowicz.

Póki co, Jan Błachowicz może jednak skupiać się przede wszystkim na swojej karierze w federacji UFC. Jego ostatnia walka, która odbyła się na początku grudnia, zakończyła się ogłoszeniem remisu. Ostatnie zwycięstwo Polaka w amerykańskiej federacji miało miejsce w maju 2022 roku. Od tamtej pory "Cieszyński Książę" zanotował 2 remisy i 2 porażki.

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP

Jan Błachowicz zawalczy na gali UFC w grudniu Jason Silva AFP

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP

Bloki w meczu Moya Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport